الثلاثاء 25 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

وزير الاستثمار يتوجه للإمارات لترأس وفد مصر باجتماعات الدورة الرابعة للجنة الاقتصادية المشتركة

المهندس حسن الخطيب
المهندس حسن الخطيب

توجه المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة لترأس الوفد المصري المشارك باجتماعات الدورة الرابعة للجنة الاقتصادية المصرية الإماراتية المشتركة، والتي تعقد خلال يومي 24 - 25 فبراير الجاري.

ومن المقرر أن يلتقي الوزير عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين في مختلف المجالات، وعلى كافة الأصعدة.

الوفد المصري المشارك باجتماعات اللجنة المشتركة

ويضم الوفد المصري المشارك باجتماعات اللجنة المشتركة السفير شريف عيسى سفير مصر بدولة الإمارات العربية المتحدة، والدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، والوزير المفوض التجاري أشرف حمدي رئيس المكتب التجاري المصري بالإمارات، و جمعة مدني رئيس الإدارة المركزية للاتفاقيات التجارية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المصرية المعنية.

جدير بالذكر أن حجم التبادل التجاري بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة بلغ خلال عام 2024 نحو 5.5 مليار دولار، حيث تتضمن أهم بنود التبادل التجاري بين البلدين المنتجات الزراعية، والحديد والصلب، والكابلات، والآلات والمعدات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار حسن الخطيب الاستثمار الإمارات العربية المتحدة التبادل التجارى التجارة الخارجية
ads

الأكثر قراءة

زلزال يضرب شمال غرب حلوان وبيان عاجل من البحوث الفلكية

ارتفاع جديد في سعر الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 25 فبراير 2025

أخبار مصر: زلزال في حلوان، تحرك رابطة الأندية بعد السخرية من الأهلي، قصة انهيار 7 آلاف عقار بالإسكندرية، ترامب يهين رئيس بولندا

زيادة الاستثمارات في مصر أبرزها، تعرف على تطور العلاقات المصرية الألمانية في عهد السيسي

معظم المحافظات تسجل أقل من 10، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء فى مصر

وزير الصحة: 56% من المناهج الدراسية بكليات الطب تتطلب تطويرًا لمواكبة سوق العمل

وزير الأوقاف يحاضر رجال الشرطة في ماليزيا: حماية الأوطان مهمة شرعية عظيمة

فتح باب التقديم على وظائف بوزارة العمل ومديرياتها

منوعات

المزيد

جواب بخط عبد الناصر يدفع محمد سليم لجمع الطوابع البريدية النادرة للرئيس الراحل

مركبة تبحث عن الماء في صحراء القمر الجليدية

في أول تعداد سكاني منذ 40 عاما، عدد سكان العراق يسجل 46 مليون نسمة

شواطئ ومحيطات بأمواج ورياح، دراسة تكشف سرا مذهلا عن الكوكب الأحمر

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم الإثنين في الأسواق

أسعار الزيت في الأسواق مساء اليوم الإثنين 24- 02- 2025

هتشتري كيلو السكر النهاردة الإثنين بكام ؟

سعر الألومنيوم بالأسواق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

أطعمة يجب التوقف عن تناولها خلال شهر رمضان (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

متى يجوز قصر الصلاة وجمعها؟ أمين الفتوى يجيب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 25 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 25 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية