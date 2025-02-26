الأربعاء 26 فبراير 2025
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انفوجراف

خريطة الأماكن المطلوب بها وظائف معلم مساعد مادة اللغة العربية (إنفوجراف)

معلم مساعد مادة،فيتو
معلم مساعد مادة،فيتو

 

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الإدارات التعليمية مادة اللغة العربية وظائف معلم مساعد وظائف معلم مساعد محافظة سوهاج محافظة الفيوم محافظة الشرقية

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