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حوادث

موعد محاكمة سائق توك توك متهم بهتك عرض فتاة بالسلام

حبس
حبس

حددت نيابة السلام 3 مارس المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة سائق توك توك متهم بهتك عرض فتاة بدائرة قسم شرطة السلام.


وجاء في أمر إحالة المتهم "ع. م"، أنه في غضون مارس الماضي هتك عرض المجنى عليها بالقوة بأن قام بجذبها عنوة داخل المركبة التي يقودها محاولا التعدى عليها إلا أنه تم الإمساك به من قبل الأهالي بعد صراخ المجني عليها على النحو المبين بالتحقيقات.


وأضاف أمر الإحالة أن المتهم أحدث بالمجني عليها إصابة عبارة عن كسر بالذراع الأيمن أعجزتها عن أعمالها الشخصية مدة لا تزيد على 20 يوما.

تلقت مباحث قسم شرطة السلام بلاغا من فتاة تفيد بقيام سائق توك توك بهتك عرضها والتسبب في كسر ذراعها أثناء إمساكه بها قاصدا تنفيذ جريمته.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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نيابة السلام قسم شرطة السلام السلام

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