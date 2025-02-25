نجل عم قتيل الزاوية الحمراء: المتهم افتعل معنا المشاجرة

استمعت نيابة شمال القاهرة الكلية إلى أقوال ابن عم شاب لقي مصرعه على يد عاطل أثناء مشاجرة بينهما في منطقة الزاوية الحمراء.

وقال الشاهد إنه والمجني عليه كانا في طريقهما لقضاء بعض حوائجمها فخرج عليهم المتهم ويدعي شيكو دودو وافتعل معه مشاجرة وتعدي عليه بالضرب.

وأضاف الشاهد أن المجني عليه تدخل للزود عنه فقام المتهم بطعنه بسلاح أبيض كان بحوزته فحمله سريعا وهرول إلى مستشفى السيد جلال لإسعافه وعلاجه ولكن أمر الله قد نفذ.

مقتل شاب بالزاوية الحمراء

كان تلقى مأمور قسم شرطة الزاوية الحمراء بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من الأهالي بنشوب مشاجرة بين شابين ومقتل أحدهما بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.



وبالفحص تبين العثور على شاب مقتول بالزاوية الحمراء، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات تبين نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه والمتهم بسبب خلافات بينهما، وتطورت إلى مشاجرة بالأيدي قام خلالها المتهم بقتل المجني عليه وأسقطه أرضا وسط بركة من الدماء مفارقا للحياة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وتم اقتياده إلى ديوان القسم.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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