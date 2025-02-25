الثلاثاء 25 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

خالد سليم ونيكول سابا من كواليس مسلسل وتقابل حبيب (صور)

خالد سليم، فيتو
خالد سليم، فيتو

شوق الفنان خالد سليم لشخصيته في مسلسل وتقابل حبيب عبر حسابه الرسمي على انستجرام.

ونشر خالد صورة تجمعه بنيكول سابا وكتب تعليق “ يوسف ابو العزم ورقية العسكري.. يا ترى يا هل ترى.. أنا مش هتكلم.. تابعوا مسلسلنا وتقابل حبيب في رمضان وقولوا لنا رأيكم.. انا والصديقة الغالية نيكول سابا من كواليس العمل”. 

مسلسل وتقابل حبيب 

وتشهد أحداث مسلسل وتقابل حبيب خلافا كبيرًا ضمن الأحداث بين كل من خالد سليم الذي يلعب دور زوج ياسمين عبد العزيز وشقيقه الذي يقوم بدوره الفنان كريم فهمي بسبب الصراع على الورث.

وطرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، البرومو التشويقي لمسلسل “وتقابل حبيب” بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز، والمقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل 2025.      

وظهر في البرومو العديد من المشاهد المثيرة، حيث تدور أحداث المسلسل في إطار رومانسي اجتماعي حول قصة حب تجمع ياسمين عبد العزيز مع الفنان كريم فهمي.   

تفاصيل مسلسل وتقابل حبيب  

مسلسل "وتقابل حبيب" مكون من 30 حلقة، ومقرر عرضه عبر شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومنصة واتش ات.             

 ومسلسل وتقابل حبيب بطولة ياسمين عبد العزيز وكريم فهمى، وخالد سليم، ونيكول سابا، وأنوشكا، وبسنت شوقى، وصلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، إنجى كيوان، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدى هيكل، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى.    

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