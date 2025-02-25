اليوم، بدء محاكمة 4 متهمين بالانتماء لحركة حماس في ألمانيا

يبدأ اليوم الثلاثاء محاكمة 4 متهمين بالانتماء إلى حركة حماس في العاصمة الألمانية برلين.



ويحاكم المتهمون اليوم بدعوة بالانتماء إلى "منظمة إرهابية أجنبية" بحسب الادعاء العام الألماني.

والمتهمون، الذين تتراوح أعمارهم بين 34 و57 عاما، يقبعون في السجن على ذمة التحقيق منذ ديسمبر 2023. وقد ألقي القبض عليهم في برلين وهولندا.

ووفقا لمتحدثة باسم المحكمة، فقد تم اتخاذ احتياطات أمنية خاصة للمحاكمة في برلين. وحددت القاضية الرئيسة دوريس هوش الاستماع لأول الشهود في ثاني أيام المحاكمة في الخامس من مارس المقبل.

وقد أدرج الادعاء العام ما مجموعه حوالي 50 شاهدا والعديد من الخبراء، ومن المقرر أن تستمر جلسات المحاكمة حتى ديسمبر المقبل.

ووفقا لتصريحات سابقة للادعاء العام الألماني، فإن المشتبه بهم شغلوا "مناصب مهمة داخل حماس ذات صلات مباشرة بقادة الجناح العسكري".

ويتهم المحققون الألمان حماس بتخزين أسلحة في مستودعات تحت الأرض منذ فترة طويلة استعدادا لشن هجمات محتملة ضد منشآت إسرائيلية أو يهودية أو غيرها من المنشآت في أوروبا.

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