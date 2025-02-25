الثلاثاء 25 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

بسبب التوصيلات العشوائية، حريق فى منزلين بقرية الخيام بسوهاج

مطافي، فيتو
مطافي، فيتو

نشب حريق هائل فى منزلين نتيجة ماس كهربائي من توصيلات عشوائية بمركز بقرية الخيام بدارالسلام بسوهاج دون اصابات باحد.

حريق فى منزلين بقرية الخيام بسوهاج

تلقى اللواء صبرى عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارا من مامور مركز دارالسلام يفيد بنشوب حريق  بمنزل مكون من طابق واحد ومشيد بالطوب الأبيض ومسقوف بالعروق الخشبية والبوص ملك “لطفي م ا ”، 60 عاما - عامل زراعي وإمتد الحريق نتيجة إمتداد ألسنة اللهب لمنزل مجاور بذات المكونات ملك “رأفت ع ا م”، 52 عاما - أمين معمل 


وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده لم ينجم عن ذلك ثمة إصابات التلفيات إحتراق بعض الأجهزة الكهربائية كمية من البوص والعروق الخشبية 

 

افاد مالكي المنزلين بمضمون ما سبق مؤكدا أن سبب الحريق ماس كهربائي من توصيلات عشوائية بمنزل الأول ولم يتهما أحد بالتسبب في ذلك، ونفيا الشبهة الجنائية وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة للتصرف. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

السيطرة علي الحريق اللواء صبرى عزب حريق هائل في منزل صبرى عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج مركز دارالسلام مدير أمن سوهاج الاجهزة الكهربائية أمن سوهاج اجهزة الكهربائية

مواد متعلقة

ندوة حول التصدي للإدمان والتوعية بمخاطره فى سوهاج

مصرع وإصابة 5 أشخاص إثر انقلاب سيارة بترعة فى سوهاج

محافظ سوهاج يسلم 14 جهاز عروس للفتيات المقبلات على الزواج

إزالة تعديات على 275 فدانا من أملاك الدولة بجرجا في سوهاج

ads

الأكثر قراءة

زلزال يضرب شمال غرب حلوان وبيان عاجل من البحوث الفلكية

ارتفاع جديد في سعر الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 25 فبراير 2025

معظم المحافظات تسجل أقل من 10، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء فى مصر

ترامب يرد بسخرية على سؤال "غريب" حول مشاركة أمريكا في إعادة إعمار أوكرانيا

سعر الخضار اليوم بسوق العبور، انخفاض جديد في البطاطس والليمون البلدي يقفز لـ 54 جنيها

موظفة في أغرب دعوى طلاق: معاملته اتغيرت معايا وبدأ يقولي يابنت

من جنون الكرة إلى عشق الدراما، تفاصيل مشاركة ابنة محمد صلاح في مسلسل كامل العدد (فيديو)

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 25-2-205 في محافظة الفيوم

منوعات

المزيد

في أول تعداد سكاني منذ 40 عاما، عدد سكان العراق يسجل 46 مليون نسمة

شواطئ ومحيطات بأمواج ورياح، دراسة تكشف سرا مذهلا عن الكوكب الأحمر

لحظة اندلاع دخان بطائرة أمريكية والركاب يهربون من مخارج الطوارئ (فيديو)

إهانة الرئيس البولندي أندريه دودا على باب ترامب (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم الإثنين في الأسواق

أسعار الزيت في الأسواق مساء اليوم الإثنين 24- 02- 2025

هتشتري كيلو السكر النهاردة الإثنين بكام ؟

سعر الألومنيوم بالأسواق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

أطعمة يجب التوقف عن تناولها خلال شهر رمضان (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 25 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 25 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 25 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية