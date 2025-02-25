بسبب التوصيلات العشوائية، حريق فى منزلين بقرية الخيام بسوهاج

نشب حريق هائل فى منزلين نتيجة ماس كهربائي من توصيلات عشوائية بمركز بقرية الخيام بدارالسلام بسوهاج دون اصابات باحد.

حريق فى منزلين بقرية الخيام بسوهاج

تلقى اللواء صبرى عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارا من مامور مركز دارالسلام يفيد بنشوب حريق بمنزل مكون من طابق واحد ومشيد بالطوب الأبيض ومسقوف بالعروق الخشبية والبوص ملك “لطفي م ا ”، 60 عاما - عامل زراعي وإمتد الحريق نتيجة إمتداد ألسنة اللهب لمنزل مجاور بذات المكونات ملك “رأفت ع ا م”، 52 عاما - أمين معمل



وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده لم ينجم عن ذلك ثمة إصابات التلفيات إحتراق بعض الأجهزة الكهربائية كمية من البوص والعروق الخشبية

افاد مالكي المنزلين بمضمون ما سبق مؤكدا أن سبب الحريق ماس كهربائي من توصيلات عشوائية بمنزل الأول ولم يتهما أحد بالتسبب في ذلك، ونفيا الشبهة الجنائية وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة للتصرف.

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