محافظ قنا يشهد العرض المسرحي "حازم حاسم جدا" ضمن مشروع مسرح المواجهة والتجوال

شهد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، العرض المسرحي "حازم حاسم جدًّا"، الذي يقام على مسرح قصر ثقافة قنا في الفترة من 24 إلى 27 فبراير الجاري، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، واللواء خالد اللبان، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.

يأتي العرض ضمن مشروع مسرح المواجهة والتجوال، الذي تنظمه وزارة الثقافة في إطار مبادرتي الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، "بداية جديدة لبناء الإنسان" و"حياة كريمة"، ويهدف المشروع إلى نشر الوعي الثقافي والتنوير في مختلف محافظات الجمهورية، بإنتاج قطاع الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، والبيت الفني للمسرح برئاسة المخرج هشام عطوة، وإشراف المخرج محمد الشرقاوي.

حضر العرض اللواء حسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة، وأنور جمال، مدير عام فرع ثقافة قنا، والمخرج محمد الشرقاوي، المشرف العام على مشروع مسرح المواجهة والتجوال، ومحمد حلمي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وجيهان محمد رمزي، مدير عام قصر ثقافة قنا، إلى جانب عدد من القيادات الثقافية والتنفيذية بالمحافظة.

إمكانية انتصار المبادئ وتصحيح الأوضاع

و تدور أحداث العرض المسرحي "حازم حاسم جدًا" في إطار كوميدي غنائي استعراضي، حول شخصية إنسان بسيط يتمتع بفطرة سليمة، يقرر مواجهة الأوضاع الاجتماعية الخاطئة، لكنه يجد نفسه متورطًا في لعبة رهان، يكون الفائز فيها هو المسيطر، بينما يتحمل الخاسر جميع العواقب، وتطرح المسرحية تساؤلات حول إمكانية انتصار المبادئ وتصحيح الأوضاع، أم أن الجبهة الأخرى ستفرض واقعها.

العرض من إنتاج فرقة مسرح الإسكندرية، وتأليف وليد يوسف، وإخراج محمد مرسي، وبطولة عمرو عبد العزيز، حسن عبد الفتاح، رضا إدريس، رضوى حسن، آثار وحيد، سارة المزين، محمد هلالي، ونخبة من فناني الإسكندرية.



يتم تنظيم العرض بالتعاون مع وزارات الشباب والرياضة، والتنمية المحلية، والدفاع، والداخلية، والتضامن الاجتماعي، والتربية والتعليم، والتعليم العالي، بالإضافة إلى الهيئة العامة لقصور الثقافة، والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ومؤسسة "حياة كريمة".

ومن جانبه، أعرب الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، عن سعادته بنجاح العرض، مشيدًا بدور مشروع مسرح المواجهة والتجوال في نشر الثقافة وتعزيز القيم المجتمعية الإيجابية، لمواجهة التعصب والارتقاء بالسلوك الإنساني، وتنمية الفكر من خلال الأنشطة الثقافية والفنية، مؤكدًا أن هذه العروض تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، عبر تقديم رسائل هادفة تخاطب المجتمع وترتقي بوعيه، مشيرًا إلى دعمه المستمر لمثل هذه المبادرات التي تسهم في تطوير الفكر المجتمعي.

كما ثمّن المخرج محمد الشرقاوي، المشرف العام على المشروع، جهود محافظ قنا في دعم أنشطة مسرح المواجهة والتجوال، وتوفير البيئة المناسبة لإنجاح العروض الفنية، مشيرًا إلى أن المشروع يهدف إلى تقديم العروض المسرحية مجانًا في المناطق البعيدة عن العاصمة، مما يتيح الفرصة لأكبر عدد من المواطنين للاستمتاع بالفن المسرحي الراقي وتعزيز الوعي الثقافي بين الشباب.

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