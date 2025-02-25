الثلاثاء 25 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

اللي يعرف كيفاش يصنع الفارق، مسيرة أنيس بو جلبان التدريبية قبل بدء مهمته مع المصري

أنيس بو جلبان، فيتو
أنيس بو جلبان، فيتو

أعلن النادي المصري البورسعيدي، مساء أمس الإثنين، تعيين التونسي أنيس بو جلبان مديرًا فنيًّا للفريق، خلفًا للمدرب السابق علي ماهر، الذي أقيل من منصبه بسبب تراجع النتائج.

علي ماهر تولى تدريب فريق سيراميكا عقب رحيله عن المصري البورسعيدي.

وقال الحساب الرسمي للنادي المصري عبر منصة إكس: "اللي يعرف كيفاش يصنع الفارق، حاضر باش يرفع التحدي.. أنيس بو جلبان مديرًا فنيًّا للنسور الخضر".

 

مسيرة أنيس بو جلبان التدريبية 

وعمل أنيس بو جلبان مدربًا مساعدًا في النادي الصفاقسي التونسي مع المدرب غازي الغرايري وباولو دوراتي، قبل أن يقود فريق حمامات الأنف موسم 2016 – 2017.

وتولى بو جلبان قيادة فريق اتحاد بن قردان عام 2018 كما درب الصفاقسي موسم 2020 – 2021، وعاد لقيادة الصفاقسي مرة أخرى موسم 2022 – 2023 ثم عمل مع مستقبل بني سليمان.

وكانت آخر محطات بو جلبان مع الترجي الرياضي الجرجيسي، قبل استقالته لتدريب المصري.

يذكر أن أنيس بو جلبان كانت له تجربة سابقة في مصر عندما لعب مع النادي الأهلي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

النادي المصري البورسعيدي أنيس بوجلبان المصري البورسعيدي المصري بوجلبان

مواد متعلقة

المصري يعلن رسميا التعاقد مع أنيس بو جلبان خلفا لعلي ماهر

الترجي الجرجيسي التونسي يعلن رحيل أنيس بوجلبان من تدريب الفريق

سيراميكا يعلن رسميا التعاقد مع علي ماهر

علي ماهر يسجل الضحية العاشرة بعد الجولة الـ15.. ورحيل المدربين في الدوري المصري عرض مستمر

ads

الأكثر قراءة

صورت الفيديو أثناء الجريمة، القبض على شاب تحرش بسيدة داخل ميني باص بالقاهرة

رابطة الأندية تحذف الفيديو الساخر من الأهلي وتحول المسؤول للتحقيق الفوري

وزير الري: سد النهضة معرض للانهيار ووضعنا سيناريوهات قبل وصول المياه إلى بحيرة ناصر

الأرصاد تكشف موعد ارتفاع درجات الحرارة

ورقة ضغط ضد مصر، وزير الري يكشف مفاجأة بشأن سد النهضة

فجرها عصام حجي وشراقي يرد، قصة دراسة أمريكية تحذر من انهيار 7 آلاف عقار في الإسكندرية

وسيم يوسف: أتكفل بعلاج اللاعب شيكا وإيداع ربع مليون جنيه في حسابه غدا

بعد تألقه أمام الأهلي، وكيل بنتايج يكشف عن تطور جديد في تفعيل الزمالك عقد شراء اللاعب

منوعات

المزيد

إهانة الرئيس البولندي أندريه دودا على باب ترامب (فيديو)

مساعد سابق يكشف تفاصيل جديدة عن خلاف الأميرين ويليام وهاري

مرض مجهول يضرب بلدة بسانكوسو غربي الكونغو الديمقراطية

روسيا تستعد لتشغيل أول ترام ذاتي القيادة

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم الإثنين في الأسواق

أسعار الزيت في الأسواق مساء اليوم الإثنين 24- 02- 2025

هتشتري كيلو السكر النهاردة الإثنين بكام ؟

سعر الألومنيوم بالأسواق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

أطعمة يجب التوقف عن تناولها خلال شهر رمضان (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 25 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 25 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

هل علي ذنب لو خالفت طلب زوجي بالذهاب لأمه؟ أمين الفتوى يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية