اللي يعرف كيفاش يصنع الفارق، مسيرة أنيس بو جلبان التدريبية قبل بدء مهمته مع المصري

أعلن النادي المصري البورسعيدي، مساء أمس الإثنين، تعيين التونسي أنيس بو جلبان مديرًا فنيًّا للفريق، خلفًا للمدرب السابق علي ماهر، الذي أقيل من منصبه بسبب تراجع النتائج.

علي ماهر تولى تدريب فريق سيراميكا عقب رحيله عن المصري البورسعيدي.

وقال الحساب الرسمي للنادي المصري عبر منصة إكس: "اللي يعرف كيفاش يصنع الفارق، حاضر باش يرفع التحدي.. أنيس بو جلبان مديرًا فنيًّا للنسور الخضر".

مسيرة أنيس بو جلبان التدريبية

وعمل أنيس بو جلبان مدربًا مساعدًا في النادي الصفاقسي التونسي مع المدرب غازي الغرايري وباولو دوراتي، قبل أن يقود فريق حمامات الأنف موسم 2016 – 2017.

وتولى بو جلبان قيادة فريق اتحاد بن قردان عام 2018 كما درب الصفاقسي موسم 2020 – 2021، وعاد لقيادة الصفاقسي مرة أخرى موسم 2022 – 2023 ثم عمل مع مستقبل بني سليمان.

وكانت آخر محطات بو جلبان مع الترجي الرياضي الجرجيسي، قبل استقالته لتدريب المصري.

يذكر أن أنيس بو جلبان كانت له تجربة سابقة في مصر عندما لعب مع النادي الأهلي.

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