محمود عزب: أظهر بشكل جديد ومختلف في مسلسل "قلبي ومفتاحه"

عبر الفنان محمود عزب عن سعادته الكبيرة للمشاركة في بطولة مسلسل “ قلبي ومفتاحه”، والذي يعرض في شهر رمضان المقبل.

وقال عزب في تصريح خاص لـ “فيتو”: إنه يظهر بشكل جديد ومختلف ضمن أحداث المسلسل، حيث إنه يجسد لأول مرة شخصية جادة وبعيدة كل البعد عن أدواره الكوميدية التي قدمها من قبل.

وأضاف عزب أن ترشيحه للدور جاء عن طريق المخرج تامر محسن، الذي قرر أن يقدمه بشكل جديد ضمن أحداث المسلسل.

مسلسل قلبي ومفتاحه

مسلسل قلبي ومفتاحه مكون من 15 حلقة، ويعرض عبر شاشات المتحدة ومنصة واتش إت.

قصة مسلسل قلبي ومفتاحه

ويجسد النجم آسر ياسين في مسلسل قلبي ومفتاحه شخصية سائق بعد أن فقد عمله في مجال الأدوات الطبية إثر تداعيات جائحة كورونا.

أبطال مسلسل قلبي ومفتاحه

مسلسل قلبي ومفتاحه من بطولة آسر ياسين ومي عز الدين ودياب وأشرف عبد الباقي وأحمد خالد صالح وميس حمدان وسماء إبراهيم وسارة عبد الرحمن، من تأليف تامر محسن ومها الوزير وإخراج تامر محسن.

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