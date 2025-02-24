الموت يفجع الفنان أحمد رفعت

أعلن الفنان أحمد رفعت وفاة عمه “سعيد رفعت”، وتقام الجنازة غدًا بمسقط رأسه بمحافظة الشرقية، كما لم يحدد موعد ومكان العزاء حتى الآن.

ونعى أحمد رفعت عمه بكلمات مؤثرة حيث قال:" توفي إلى رحمة الله تعالى عمي الغالي سعيد أحب أعمامي إلى قلبي الصوام القوام."

وأضاف: “ كان صلة رحم تمشي علي قدمين، فكان يأتي من مدينة حلوان حيث يسكن إلي بلدتنا بالشرقية كل يوم جمعة اسبوعيا ليرى أمه ”جدتي" وأخواته الرجال واختيه السيدات...في الجنة يا عمي الحبيب واللهم الحقنا بك في عليين يا حبيبي..ربنا يرحمك يا طيب".

يذكر أن الفنان أحمد رفعت شارك في عدد كبير من الأعمال الدرامية، وكان من بين أدواره الشهيرة، شخصية العقيد “أحمد جاد” بمسلسل الاختيار، والذي حقق نجاحا كبيرا أثناء عرضه في شهر رمضان.

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