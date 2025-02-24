الوطنية للانتخابات تعقد ندوة تثقيفية بمكتبة مصر بالمنيا لتعزيز الوعي الانتخابي

نظمت الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الإثنين ، ندوة تثقيفية بمكتبة مصر العامة في مدينة المنيا، وذلك في مستهل جولاتها الميدانية بمحافظة المنيا.

في إطار جهودها لنشر الثقافة الانتخابية وتعزيز المشاركة المجتمعية.

واستعرضت الندوة دور الهيئة الوطنية للانتخابات، وتشكيلها، واختصاصاتها، إلى جانب مناقشة الاستحقاقات الانتخابية التي أدارتها وآليات عملها، بهدف توضيح الجهود المبذولة لضمان نزاهة العملية الانتخابية.

شهدت الندوة حضور القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، والقاضي شادي رياض، والقاضي شريف صديق، نائبي المدير التنفيذي للهيئة، كما حضر ضوي محمد عكاشة، وشريف رمضان سلطان و محمد حمدي حسن ممثلي وزارة الشباب والرياضة بمحافظة المنيا.

وتضمنت الندوة عرضًا لمواد تثقيفية موجهة للناخبين، بهدف تعزيز الوعي بأهمية المشاركة الفعالة في الاستحقاقات الانتخابية المختلفة. كما شهدت الندوة حضورا وتفاعلًا ملحوظًا من قبل الشباب الذين الذين بلغ عددهم نحو ٤٠٠ شاب يمثلون العديد من الكيانات الشبابية التابعة لوزارة الشباب والرياضة مما كان له مردود كبير في إثراء النقاش بأسئلتهم واستفساراتهم.

تأتي هذه الندوة فى إطار البروتوكول المُبرم بين الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الشباب والرياضة، والذي يهدف إلى نشر الوعي الانتخابي بين الشباب وتعزيز دورهم في الحياة السياسية، انطلاقًا من إيمان الهيئة بأهمية التواصل مع جميع فئات المجتمع المصري، وتمكينهم من ممارسة حقوقهم الدستورية، والمساهمة الفاعلة فى تعزيز المسار الديمقراطي فى مصر.

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