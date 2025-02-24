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رياضة

التشكيل الرسمي لمباراة إشبيلية ضد مايوركا في الدوري الإسباني

إشبيلية، فيتو
إشبيلية، فيتو

أعلن مدربا فريقا إشبيلية وريال مايوركا، عن تشكيل الفريقين للمباراة التي تقام، مساء اليوم الإثنين، على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، ضمن لقاءات الجولة 25 من الدوري الإسباني - الليجا.

تشكيل إشبيلية ضد ريال مايوركا 

حراسة المرمى: أورجان نايلاند.

خط الدفاع: خوسيه أنخيل كارمونا، لويك بادي، كيكي سالاس، أدريا بيدروزا، خوانلو سانشيز.

خط الوسط: ساول نيجويز، جبريل سو، روبين فارجاس.

خط الهجوم: دودي لوكيباكيو، إسحاق روميرو بيرنال.

تشكيل ريال مايوركا أمام إشبيلية 

حراسة المرمى: دومينيك جريفز.

خط الدفاع: أنطونيو رايلو، خوسيه كوبيتي، بابلو مافيو، جوهان موجيكا.

خط الوسط: مارتن فليجانت، سيرجي داردير، عمر ماسكاريل، داني رودريجز.

خط الهجوم: تاكوما أسانو، فيدات موريكي.

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