التشكيل الرسمي لمباراة إشبيلية ضد مايوركا في الدوري الإسباني

أعلن مدربا فريقا إشبيلية وريال مايوركا، عن تشكيل الفريقين للمباراة التي تقام، مساء اليوم الإثنين، على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، ضمن لقاءات الجولة 25 من الدوري الإسباني - الليجا.

تشكيل إشبيلية ضد ريال مايوركا

حراسة المرمى: أورجان نايلاند.

خط الدفاع: خوسيه أنخيل كارمونا، لويك بادي، كيكي سالاس، أدريا بيدروزا، خوانلو سانشيز.

خط الوسط: ساول نيجويز، جبريل سو، روبين فارجاس.

خط الهجوم: دودي لوكيباكيو، إسحاق روميرو بيرنال.

تشكيل ريال مايوركا أمام إشبيلية

حراسة المرمى: دومينيك جريفز.

خط الدفاع: أنطونيو رايلو، خوسيه كوبيتي، بابلو مافيو، جوهان موجيكا.

خط الوسط: مارتن فليجانت، سيرجي داردير، عمر ماسكاريل، داني رودريجز.

خط الهجوم: تاكوما أسانو، فيدات موريكي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.