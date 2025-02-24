التموين: طرح 580 صنفا من السلع بمعارض أهلًا رمضان بالأميرية

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن معرض أهلًا رمضان التابع للشركة القابضة للصناعات الغذائية بميدان السواح بمحافظة القاهرة، بالتعاون مع الغرفة التجارية،حيث يقام المعرض على مساحة 1000 متر مربع.

وتهدف معارض أهلا رمضان إلى توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة تصل إلى 30%، في إطار استراتيجية الوزارة للتوسع في إقامة تلك المعارض، لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

ويشارك في المعرض 32 شركة تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، حيث يتم طرح نحو 2000 طن من السلع تشمل580 صنفًا من المنتجات الغذائية وغير الغذائية، مثل الزيوت، اللحوم والدواجن، السكر، الأرز، المكرونة، الشاي، المخبوزات، بالإضافة إلى المنظفات المنزلية.

وأكد الدكتور شريف فاروق أن المعرض يتضمن مخزونًا إضافيًا لضمان توفير السلع بشكل فوري لتلبية احتياجات المواطنين، وتصل نسب الخصم على المنتجات المعروضة إلى ما بين 25% و30%، مع الالتزام بتقديم سلع ذات جودة عالية.

وأشار الوزير إلى أن إقامة مثل هذه المعارض يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بزيادة المنافذ الثابتة والمتحركة لطرح السلع بأسعار مناسبة، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، لتلبية احتياجات الأسر المصرية،كما شدد على أهمية التعاون بين الوزارة والقطاع الخاص لتوفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية وضمان استقرار الأسواق.

وأكدت الوزارة أن هناك خططًا لتوسيع نطاق معارض “أهلًا رمضان” في مختلف المحافظات لضمان وصول السلع المخفضة إلى جميع المواطنين، مع تكثيف الرقابة على الأسواق لضمان الالتزام بالأسعار المخفضة وجودة المنتجات.

ويستمر المعرض حتى النصف الأول من شهر رمضان المبارك، ويستقبل الجمهور يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

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