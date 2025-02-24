بعد تلقيه سلسلة من الهزائم، مانشستر سيتي يخطط للإطاحة بـ7 من نجوم الفريق

وجه نادي مانشستر سيتي الإنجليزي رسالة ساخنة إلى 7 نجوم في الفريق الأول لكرة القدم، طلب منهم خلالها البحث عن ناد آخر.

تغييرات كبيرة في مانشستر سيتي

قد يبدو مانشستر سيتي مختلفًا تمامًا في الموسم المقبل، بعد التغييرات الكبيرة التي شهدها الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، فقد أنفق النادي أكثر من 150 مليون جنيه إسترليني لضم عمر مرموش ونيكو جونزاليس، إلى جانب فيتور ريس وعبد القادر خوسانوف، الذين انضموا إلى كتيبة بيب جوارديولا.

لكن رغم هذه التعاقدات، تعرض مانشستر سيتي لخسارتين في الدوري، ومثلهما أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا منذ نهاية فترة الانتقالات، مما يؤكد أن هناك حاجة لمزيد من العمل على مستوى التعاقدات.

مانشستر سيتي يخطط لطرد 7 نجوم

وفي ظل التخطيط لإعادة هيكلة الفريق خلال الصيف، أخبر مانشستر سيتي جاك جريليش و6 لاعبين آخرين بالرحيل.

وفقًا لتقرير نشره الصحفي ساشا تافولييري عبر "سكاي سبورتس"، فقد طلب مانشستر سيتي من: كيفن دي بروين، برناردو سيلفا، جون ستونز، ماتيو كوفاسيتش، إلكاي جوندوجان، وإيديرسون، الرحيل، إلى جانب جاك جريليش.

وأوضح التقرير أن جوارديولا يعتقد أنه استخرج أقصى ما يمكن من هؤلاء اللاعبين، ويرى أنهم لن يعودوا إلى مستواهم السابق، ولهذا السبب تم إبلاغ وكلائهم بقرار النادي.

وطلب مانشستر سيتي إيجاد أندية جديدة لهؤلاء اللاعبين في أسرع وقت ممكن، حتى يتمكن المدير الرياضي الجديد هوغو فيانا من التحرك سريعًا لإيجاد البدلاء.

مانشستر سيتي يحدد الصفقات الجديدة

حدد مانشستر سيتي بالفعل بعض الأهداف المحتملة لتعويض الراحلين، فقد تواصل مع أندريا كامبياسو، عثمان ديوماندي، صامويلي ريتشي، وفلوريان فيرتز، مع العمل بالفعل على هذه الصفقات.

كما يراقب النادي نجم نيوكاسل يونايتد، برونو غيماريش، الذي يعد خيارا محتملا.

وسيوفر الاستغناء عن هؤلاء السبعة موارد مالية ضخمة، فقد كشف التقرير أن اللاعبين الذين طُلب منهم الرحيل، بعضهم يحصل أعلى الرواتب في النادي، مما سيفسح المجال أمام إدارة مانشستر سيتي لتعزيز الفريق بلاعبين جدد برواتب دون ضغوط مالية.

ومع توافر فرصة للانضمام إلى مشروع جديد تحت قيادة جوارديولا، بالإضافة إلى الرواتب المغرية، من المتوقع ألا يواجه الفريق أي صعوبات في إقناع اللاعبين الجدد بالقدوم إلى السيتيزنز الصيف المقبل.

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