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تعليم قنا يعقد اجتماع الأمانة الفنية للتعليم والتدريب المزدوج

هانى عنتر الصابر
هانى عنتر الصابر وكيل وزارة التربية والتعليم، فيتو

ترأس هانى عنتر الصابر وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة قنا اليوم الإثنين اجتماع الأمانة الفنية للتعليم والتدريب المزدوج، لمناقشة التخطيط والإعداد لعمل ورش عمل لتحسين أداء الأمانات الفنية الفرعية وتفعيل أدوار ومسئوليات الأمانة الفرعية للتعليم المزدوج بتعليم قنا، تحت رعاية الدكتور محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

جاء ذلك بحضور الدكتور نجم أحمد على مدير عام التعليم الفني والدكتور طارق دياب إستشاري أعضاء الأمانات الفنية والشيماء يوسف أحمد خبير بمشروع  GIZ- TCTI  وأسامة قدوس مصطفى مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام والمهندس محمد السمان مدير إدارة التعليم الصناعي وعبدالكريم عكاشة مدير إدارة التعليم التجاري  وعددًا من مديري المدارس الثانوية الفنية.

تنمية مهارات ريادة الأعمال بقنا

وخلال الاجتماع تم مناقشة تعزيز دور التعليم في تنمية مهارات ريادة الأعمال، وتوفير فرص تعليمية متطورة تساعد الطلاب في تطوير مهاراتهم وتوجيههم نحو مستقبل مهني متميز.

وأشار " عنتر"  إلى ضرورة تدريب الطلاب وتزويدهم بالمهارات اللازمة للانخراط في سوق العمل بشكل فعّال، مشيرًا إلى أهمية التعاون مع شركات ومؤسسات القطاع الخاص، لفتح آفاق جديدة لطلاب التعليم الفني في مجالات العمل المختلفة، وذلك لتأهيلهم للوظائف المستقبلية.

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