الإثنين 24 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تعيين الدفعة الخامسة فنيين بالسكة الحديد بعد تأهيلهم بالكلية العسكرية التكنولوجية

تعينات السكك الحديد
تعينات السكك الحديد

بدأت الهيئة القومية للسكك الحديد، اجراءات تعيين وتشغيل الدفعة الجديدة من فنيي الهيئة والتى تخرجت اليوم  من خلال الدورة رقم (5) فنيي سكة حديد بعد إتمام تأهيلهم بالكلية العسكرية التكنولوجية 

ويأتي تعيين الدفعة الجديدة فى إطار استمرار للتعاون المثمر بين القوات المسلحة ومختلف الوزارات والهيئات بالدولة لإعداد وتأهيل الكوادر البشرية فى التخصصات المختلفة

 

ونظمت الكلية العسكرية التكنولوجية مراسم تخريج الدورة رقم (5) فنيين المرشحين للعمل بالهيئة القومية لسكك حديد مصر التابعة لوزارة النقل بعد إتمام تأهيلهم بما يتناسب مع مجال عملهم، بحضور عدد من قادة القوات المسلحة ومسئولى وزارة النقل.

بدأت المراسم بعرض فيلم تسجيلى تناول مراحل إعداد وتنفيذ الدورة التدريبية بدءًا من إستقبال الدارسين مرورًا بالتأهيل التخصصى علميًا وإنضباطيًا ورياضيًا وفقًا لأحدث النظم العلمية المتبعة بالمنشآت التعليمية للقوات المسلحة، وقدم الخريجون عرضًا تضمن حلقة نقاشية بعنوان (90) يوم فى حياة طالب سكة حديد تناولت مراحل إعداد وتأهيل الطلبة داخل الكلية، أعقبها إعلان نتيجة الدورة وتكريم عدد من المتميزين.

وألقى اللواء  الحسين مصطفى شرف مدير الكلية العسكرية التكنولوجية كلمة قدم خلالها التهنئة للخريجين متمنيًا لهم التوفيق فى حياتهم المهنية، مؤكدًا على إلتزام القوات المسلحة بدورها المحورى فى تأهيل وإعداد الكوادر البشرية لخدمة المجتمع من خلال منظومة متكاملة تشمل التدريب والتعليم والتأهيل الفنى والتكنولوجى مما يسهم فى دعم التنمية المستدامة وتعزيز قدرات الدولة فى مختلف القطاعات.

وقدم المهندس  وجدى شحات عبد الحكيم نائب وزير النقل خلال كلمته الشكر للكلية العسكرية التكنولوجية لتدريب وتأهيل الخريجين وفقًا لأحدث النظم التدريبية الحديثة، مشيرًا إلى أهمية الدورة التى تأتى استمرارا لتنفيذ الخطة الشاملة لتطوير سكك حديد مصر، والتى ترتكز على العديد من المحاور أهمها الاهتمام بالعنصر البشرى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهيئة القومية للسكك الحديد الهيئة القومية لسكك حديد الهيئة القومية لسكك حديد مصر الكلية العسكرية التكنولوجية القومية لسكك حديد مصر القوات المسلحة

مواد متعلقة

وزير النقل يتابع حركة نقل الركاب بالسكك الحديد

تفعيل الخدمات الصوتية للاستعلام وحجز تذاكر القطارات تليفونيًّا

وزير التضامن تستقل القطار الكهربائي إلى العاصمة الإدارية للمرة الثانية (صور)

تداول 55 ألف طن و1292 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

الانتهاء من تنفيذ آخر بلاطة خرسانية بمحطة مترو الرماية

90 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط بورسعيد

تعديل مواعيد بعض قطارات السكك الحديد بسبب شهر رمضان

أخبار مصر اليوم: رئيس الوزراء يصل الكويت في زيارة رسمية.. وزير الدفاع يكرم عددًا من القادة الذين أوفوا العطاء بالقوات المسلحة.. ومواعيد غلق المحال التجارية خلال شهر رمضان وعيد الفطر
ads

الأكثر قراءة

ارتفاع سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم الإثنين 24 فبراير 2025

إصابة 14 شخصا في حادث تصادم على طريق العاشر من رمضان

العروبة يفوز على ضمك 2-1 في الدوري السعودي (صور)

شوط أول سلبي بين ضمك والعروبة في الدوري السعودي (صور)

أول تعليق من زاهي حواس علي كسره لتمثال أثري بسقارة

قرار جديد من محمد رمضان للاعبي الأهلي بعد عقوبة مباراة القمة

القبض على متهم فى واقعة النصب عبر منصة FBC

نجم الأهلي يعود للتشكيل الأساسي أمام حرس الحدود في الدوري

منوعات

المزيد

روسيا تستعد لتشغيل أول ترام ذاتي القيادة

اكتشاف مذهل، الفئران تحاول إنعاش رفاقها فاقدي الوعي

شركة صينية تهدد موظفيها بالفصل إذا لم يتزوجوا

تعرف على أسعار المواشي بسوق مزغونة قبل شهر رمضان (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الإثنين

تعرف على أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الإثنين

تعرف على أسعار النحاس اليوم الإثنين بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

أطعمة يجب التوقف عن تناولها خلال شهر رمضان (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل تجوز الصدقة أو الزكاة على شخص مدخن؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

تفسير حلم تناول السحور في المنام وعلاقته بالتوبة عن ارتكاب الذنوب

رمضان عبد المعز: الملائكة تدعو بهذا الدعاء للصائمين في شهر رمضان (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية