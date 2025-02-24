الإثنين 24 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

محمد صلاح يكتسح مبابي وفينيسيوس ولامين يامال باستفتاء الأفضل في العالم

محمد صلاح، فيتو
محمد صلاح، فيتو

تصدر الدولي المصري محمد صلاح، مهاجم وهداف فريق ليفربول الإنجليزي، سباق الأفضل في العالم، بناء على استفتاء أجرته شبكة "بي بي سي سبورت" في الساعات الماضية.

50 مساهمة تهديفية هذا الموسم لمحمد صلاح حتى الآن 

ويعيش الدولي المصري صلاح أفضل مواسمه في السنوات الأخيرة، إذ نجح في المساهمة بنحو 50 هدفا، ما بين الصناعة والتسجيل.

كما يتصدر محمد صلاح قائمة هدافي الدوري الإنجليزي بعد مرور 26 جولة بعدما سجل 25 هدفا، متقدما بفارق 6 أهداف عن أقرب ملاحقيه.

محمد صلاح يتفوق على مبابي ويامال 

ووفقا لتصويت الجماهير عبر شبكة "بي بي سي"، رأى المصوتون أن صلاح هو اللاعب الأفضل في العالم حاليا، مكتسحا منافسيه بنسبة 83%.

وحل الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد، ثانيا بنسبة 9% فقط، يليه زميله البرازيلي فينيسيوس جونيور (4%) ثم الإسباني لامين يامال، لاعب برشلونة (2%).

بينما اختار 2% من المصوتين لاعبا آخر، دون تحديد هويته في الاستفتاء.

ولعب صاحب الـ32 عاما دورا في تصدر ليفربول (64 نقطة) جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق 11 نقطة عن آرسنال، فضلا عن تأهله إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا مباشرة، بعد تصدر الترتيب العام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محمد صلاح ليفربول صلاح مبابي فينيسيوس لامين يامال

مواد متعلقة

كواليس جلسة محمد صلاح وجوارديولا بعد مباراة السيتي وليفربول (فيديو)

أرقام محمد صلاح أمام نيوكاسل يونايتد قبل مباراة الأربعاء

محمد صلاح يشعل المنافسة على جائزة الكرة الذهبية 2025.. الملك المصري بريمو الدوريات الخمس الكبري.. ومرموش في قائمة الأكثر مساهمة

7 أرقام قياسية جديدة للملك المصري محمد صلاح في الدوري الإنجليزي
ads

الأكثر قراءة

شوط أول سلبي بين ضمك والعروبة في الدوري السعودي (صور)

أول تعليق من زاهي حواس علي كسره لتمثال أثري بسقارة

القبض على متهم فى واقعة النصب عبر منصة FBC

مصدر يكشف حقيقة تواصل الأهلي مع جوميز لتدريب الفريق حال رحيل كولر

قرار جديد من محمد رمضان للاعبي الأهلي بعد عقوبة مباراة القمة

العشاء الأخير، ضحايا منصة FBC يكشفون كواليس النصب عليهم داخل مصر

أحد ضحايا منصة FBC: تحويشة عمري ضاعت، وأعرف ناس ماتت بالسكتة القلبية

ضحايا منصة FBC، طلبة وموظفون أودعوا مبالغ تتراوح بين 900 جنيه و200 ألف

منوعات

المزيد

روسيا تستعد لتشغيل أول ترام ذاتي القيادة

اكتشاف مذهل، الفئران تحاول إنعاش رفاقها فاقدي الوعي

شركة صينية تهدد موظفيها بالفصل إذا لم يتزوجوا

تعرف على أسعار المواشي بسوق مزغونة قبل شهر رمضان (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الإثنين

تعرف على أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الإثنين

تعرف على أسعار النحاس اليوم الإثنين بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

أطعمة يجب التوقف عن تناولها خلال شهر رمضان (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

رمضان عبد المعز: الملائكة تدعو بهذا الدعاء للصائمين في شهر رمضان (فيديو)

هل يجوز الشرب من ماء زمزم بنية التبرك؟ تعرف على موقف الشرع

ما حكم عمل فينير الأسنان ومدى تأثيره على الطهارة؟، مفتي الجمهورية يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية