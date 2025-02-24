محمد صلاح يكتسح مبابي وفينيسيوس ولامين يامال باستفتاء الأفضل في العالم

تصدر الدولي المصري محمد صلاح، مهاجم وهداف فريق ليفربول الإنجليزي، سباق الأفضل في العالم، بناء على استفتاء أجرته شبكة "بي بي سي سبورت" في الساعات الماضية.

50 مساهمة تهديفية هذا الموسم لمحمد صلاح حتى الآن

ويعيش الدولي المصري صلاح أفضل مواسمه في السنوات الأخيرة، إذ نجح في المساهمة بنحو 50 هدفا، ما بين الصناعة والتسجيل.

كما يتصدر محمد صلاح قائمة هدافي الدوري الإنجليزي بعد مرور 26 جولة بعدما سجل 25 هدفا، متقدما بفارق 6 أهداف عن أقرب ملاحقيه.

محمد صلاح يتفوق على مبابي ويامال

ووفقا لتصويت الجماهير عبر شبكة "بي بي سي"، رأى المصوتون أن صلاح هو اللاعب الأفضل في العالم حاليا، مكتسحا منافسيه بنسبة 83%.

وحل الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد، ثانيا بنسبة 9% فقط، يليه زميله البرازيلي فينيسيوس جونيور (4%) ثم الإسباني لامين يامال، لاعب برشلونة (2%).

بينما اختار 2% من المصوتين لاعبا آخر، دون تحديد هويته في الاستفتاء.

ولعب صاحب الـ32 عاما دورا في تصدر ليفربول (64 نقطة) جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق 11 نقطة عن آرسنال، فضلا عن تأهله إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا مباشرة، بعد تصدر الترتيب العام.

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