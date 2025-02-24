مجلس النواب: نتمسك بدعم استقرار ليبيا

رحب مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بالمخرجات الهامة التي أسفر عنها اجتماع أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة في ليبيا، والذي عُقد في القاهرة أمس الأحد، وما توصل إليه الأشقاء من توصيات ملموسة تدفع باتجاه استقرار ليبيا الشقيقة.

إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا

وأكد مجلس النواب، أن هذه التوصيات تدفع العملية السياسية الليبية إلى ما من شأنه تحقيق تطلعات وآمال الشعب الليبي الشقيق، في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

دعم مصر استقرار ليبيا

كما جدد مجلس النواب المصري، دعمه الكامل للمؤسستين الوطنيتين الليبيتين ودورهما الوطني لتحقيق ما فيه صالح الشعب الليبي الشقيق.

يشار إلى أن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، استقبل بمقر المجلس اليوم، وفدا من أعضاء المجلس الأعلى للدولة الليبي، فى إطار التواصل البناء بين المجلسين.

استهل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اللقاء بالترحيب بالوفد البرلماني الليبي، مؤكدا أن الزيارة تؤكد عمق العلاقة بين البلدين الشقيقين، مشيدا بالعلاقات التاريخية الوطيدة وأواصر الأخوة التي تجمع مصر وليبيا.

وخلال اللقاء أكد رئيس الشيوخ، أن أمن واستقرار ليبيا يمثل جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري بصفة خاصة، والعربي بصفة عامة، وأن الدولة المصرية بمختلف مؤسساتها تقف إلى جانب كل ما من شأنه أن يعزز وحدة ليبيا ويحافظ على سيادتها وأمنها القومي.



وشدد على استمرار مصر في دعمها للدولة الليبية، من أجل تحقيق الاستقرار والتنمية حتى ينعم الشعب الليبي بمستقبل يسوده السلام والرخاء.

كما تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات البرلمانية بين مجلس الشيوخ والمجلس الاعلي للدولة الليبي خلال المرحلة المقبلة، حيث أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن التعاون الوثيق بين الجانبين سيكون له أثر إيجابي في خدمة مصالح الشعبين الشقيقين والدفاع عن قضاياهما المشتركة.

من جانبه، وجه وفد أعضاء المجلس الأعلى للدولة الليبي الشكر للمستشار" عبدالرازق" على حفاوة الاستقبال، معربين عن امتنانهم لهذا اللقاء الذي يعكس عمق العلاقات بين البلدين، مشددين علي شكرهم وتقديرهم لجمهورية مصر العربية قيادُة وحكومًة وشعبًا علي دعم مصر المستمر، فضلًا عن تطلع ليبيا لتعزيز مُختلف أُطر التعاون الثنائي، في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.



واشاد الوفد الليبي بالدور الفاعل الذي تلعبه مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى في دعم الشعب الليبي والقضايا العربية على كافة المستويات، مؤكدًا حرص مصر الدائم على تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك، والعمل على بلورة موقف عربي موحد للدفاع عن القضايا المصيرية للأمة العربية في المحافل الإقليمية والدولية.



وأكد الوفد الليبي علي إيمان ليبيا الدائم بدور مصر الإقليمى والدولي في حل الكثير من الملفات، وخاصة دعم ووحدة واستقرار ليبيا وغيرها من الدول الشقيقة، مؤكدين أن استقرار مصر وقوتها تصب دائمًا في صالح كافة الدول العربية.

وخلال اللقاء شدد أعضاء المجلس الأعلى الليبي، على رفض أى محاولات بالمساس بالقضية الفلسطينية، مؤكدين علي حق الشعب الفلسطينى بإقامة دولته المستقلة والرفض القاطع لمساعى تصفية القضية الفلسطينية.

حضر اللقاء من الجانب المصري المستشار بهاء أبو شقة، وكيل المجلس، المستشار محمود إسماعيل عتمان، أمين عام المجلس، وعدد من رؤساء اللجان النوعية والهيئات البرلمانية.

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