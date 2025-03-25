حدث في 25 رمضان 1418هـ، وفاة الشيخ إسماعيل العدوي خطيب الأزهر

في مثل هذا اليوم، 25 رمضان من عام 1418هـ، توفي، العالم والفقيه الشيخ إسماعيل صادق العدوي، أشهر أئمة وخطباء الجامع الأزهر، فقد كان يتمتع بلغة خطابية بديعة، فمع تمكنه الشديد من اللغة وعلوم الدين، إلا أنه كان يصل بأسلوبه إلى جميع المستويات.



كان، رحمه الله، من كبار العلماء في عصره، وكان والده الشيخ صادق العدوي من علماء الأزهر الشريف وأحد مشايخ الطرق الصوفية، وسمي بـ"الحسوب" لإتقانه علم الميراث.

مولده وتعليمه

ولد إسماعيل في السادس من أغسطس عام 1934م، بمركز بنى عدي بمحافظة أسيوط. وينتهي نسبه لأمه وأبيه إلي قبيلة بنى عدي التى تنتمي إلى الفاروق عمر بن الخطاب، رضي الله عنه.

شب فى بيت من بيوت العلم بين القراء والفقهاء والمحدثين المترددين على والده الذي اهتم بتعليمه في سن مبكرة، وتحفيظه القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة، فأتم حفظ القرآن فى سن صغيرة، ثم ألحقه أبوه بمدارس الحكومة، ثم معهد القاهرة الديني ثم كلية الشريعة بالأزهر، حتى حصل على العالمية (الدكتوراه) بامتياز عام 1964م.

الشيخ إسماعيل صادق العدوي، فيتو

"الشيخ المصارع"

ولم يقتصر تفوق إسماعيل العدوي على علوم الدين، بل تفوق أيضا في مجال الرياضة، وبالتحديد رياضة المصارعة الرومانية، وحقق فيها العديد من البطولات، حتى لقبوه بـ"الشيخ المصارع".



اتسم، رحمه الله، بأن الابتسامة لم تكن تفارق وجهه، فكان لا يغضب إلا للحق، هادئ الطباع، يتعامل مع الجميع برفق ولينٍ، يجيد اللغة العربية والخطابة.

بعد تخرجه في كلية الشريعة، تم تعيينه إمامًا وخطيبا للجامع الأزهر، إلا أنه طلب نقله إلى مسجد سيدي أحمد الدردير، بعد وفاة والده الشيخ صادق الذى كان إماما للمسجد، فاستجاب المسئولون لطلبه.

ثم انتقل من إمامة مسجد سيدي الدردير, مديرًا للدعوة والإرشاد بأبي ظبي.

بعدها تم تعيينه إمامًا وخطيبًا للجامع الأزهر الشريف, فكان فقيهًا مجيدًا, وعالمًا محدثًا بليغًا, وخطيبًا مفوها.



كما عين نائبًا لرئيس رابطة أئمة العالم الإسلامي بالمغرب ثم رئيسًا لها.

وفي وقت من الأوقات تم ترشيحه شيخا للأزهر الشريف، لكن المفاجأة أنه رفض، فقد كان، رحمه الله، زاهدا في المناصب.

حياته اليومية

اعتاد الشيخ العدوي، رحمه الله، أن يتوجه بعد صلاة العصر، إلى مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه، ليشرح فيه صحيح البخاري ودروس التفسير حتى المغرب.

وكان يحرص على عدم استخدام الميكروفون بمسجد الإمام الحسين، تأدبا واحتراما وتوقيرا لحفيد رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم.

العدوي مع الرئيس السادات، فيتو



وفي يوم السبت يتوجه بعد صلاة المغرب إلى مسجد الدكتور مصطفى محمود، فيلقي دروسه في علم التوحيد والعقيدة, حتي صلاة العشاء، وفي يوم الأحد يتوجه إلى مسجد مولانا الإمام الحسين ليلقي درسًا في الحديث الشريف، وفي يوم الاثنين يتوجه إلي الجامع الأزهر ليلقي درسًا في التفسير وشرح صحيح الإمام مسلم، وبعد العشاء من ذات اليوم يتوجه إلى منزله، حيث أعد مكانا أطلق عليه اسم "الندوة"، يشرح فيها كتاب "أوضح المسالك إلى مذهب الإمام مالك"، الذي وضعه الشيخ أحمد الدردير.

أما في يوم الثلاثاء فيلقي درسًا في الفقه المالكي بمسجد أحمد الدردير, وله مقرأة لتحفيظ القرآن الكريم فيه، ثم يتوجه إلى مسجد السيدة فاطمة النبوية، رضي الله عنها، حيث خصص درسًا للنساء به، وفي يوم الأربعاء يتوجه إلى الجامع الأزهر ليلقي درسًا في الحديث والتفسير.

وبعد أن انتقل من حي الباطنية إلى مدينة نصر تبرع ببيته وحوله إلى معهد أزهري باسم "معهد سيدي أحمد الدردير الأزهري".

وكان يخصص الخميس من كل أسبوع لتجهيز خطبة الجمعة.

وسافر إلى جميع الدول العربية ومعظم دول العالم، والتقى بالملوك والرؤساء.

برامج تليفزيونية

وشارك الشيخ العدوي في العديد من البرامج الدينية بالتليفزيون، مثل: "حديث الروح"، وكان صاحب فكرة برنامج "أسماء الله الحسنى".

كما قدم كثيرا من التسجيلات لإذاعة القرآن الكريم، شرح فيها مناسك الحج والعمرة، وكثيرًا من الموضوعات الإسلامية، وفي إذاعة الإمارات العربية، قدم شرحا لكتاب "الشمائل المحمدية".

وفي عام 1973م، قبل وأثناء حرب النصر المجيدة، حرص على أن يكون بين أبنائه جنود القوات المسلحة المصرية على خط النار والقناة وفي سيناء لرفع الروح المعنوية لديهم أثناء الحرب وتذكيرهم بفضل الجهاد وحثهم على النصر أو الشهادة.

وفاته

مرِض، رحمه الله، وسافر للعلاج بالولايات المتحدة، لكنه توفي عند أذان العشاء، يوم الأربعاء 23 رمضان عام 1418من الهجرة الموافق 22يناير1998م.

وأدى المصلون في الجامع الأزهر صلاة الجنازة على جثمانه. ودفن في "بستان العلماء" بالدراسة ظهر الخميس 24 رمضان عام 1418، من الهجرة، الموافق 23 يناير 1998م.





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