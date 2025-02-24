الإثنين 24 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

10 مسلسلات، قنوات art تعلن عن خريطتها الرمضانية

فهد البطل
فهد البطل

 تواصل قنوات ART وضع لمساتها الأخيرة للانتهاء من خريطة شهر رمضان، حيث اختارت مجموعة من المسلسلات المصرية والعربية لعرضها على قنوات الحكايات.

 

مسلسلات رمضان 

وقالت الفنانة صفاء أبو السعود، الرئيس التنفيذي لشبكة قنوات راديو وتليفزيون العرب: تعاقدنا هذا العام على عرض ١٠ مسلسلات يقوم ببطولتها مجموعة من نجوم الفن في مصر والوطن العربي، حيث تم التعاقد على عرض المسلسل الكوميدي "شهادة معاملة أطفال" بطولة محمد هنيدي، صبري فواز، نهى عابدين، جيهان خليل، تأليف محمد سليمان عبد الملك، إخراج سامح عبد العزيز، ومسلسل "فهد البطل" بطولة أحمد العوضي، أحمد عبد العزيز، لوسي، حمزة العيلي، تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام.
وأضافت: أيضا تم التعاقد على عرض مسلسل "شباب امرأة" بطولة غادة عبد الرازق، يوسف عمر، محمد محمود وجوري بكر، عن قصة الكاتب الكبير أمين يوسف غراب، سيناريو وحوار محمد سليمان عبد الملك، وإخراج أحمد حسن، ومسلسل "أهل الخطايا" بطولة جمال سليمان، رانيا يوسف، سوسن بدر، فرح الزاهد، تأليف أحمد أنور، محمد عبد القوي، إخراج رؤوف عبد العزيز، ومسلسل "الحلانجي" بطولة محمد رجب، أيتن عامر، عبير صبري، محمد لطفي، أحمد وفيق، إخراج معتز حسام.

 

مسلسل حسبة عمري

كما أكدت الفنانة صفاء أبو السعود، أنه تم التعاقد أيضا على عرض مسلسل "حسبة عمري" بطولة روجينا، عمرو عبد الجليل، محمد رضوان، محمود البزاوي، سيناريو وحوار محمود عزت، وفكرة وإخراج مي ممدوح، ومسلسل "عقبال عندكوا" بطولة حسن الرداد، إيمي سمير غانم، محمد ثروت، عارفة عبد الرسول، تأليف أحمد سعد والي، إخراج علاء إسماعيل، ومسلسل "ظلم المصطبة" بطولةإياد نصار، ريهام عبد الغفور، فتحي عبد الوهاب، تأليف أحمد فوزي صالح، سيناريو وحوار محمد رجاء وإسلام حافظ، إخراج هاني خليفة، كما تم التعاقد على عرض مسلسل "أثينا" بطولة ريهام حجاج، أحمد مجدي، سوسن بدر، تأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل، وأيضا المسلسل الخليجي "فضة" بطولة ميلا الزهراني، جاسم النبهان، عبير أحمد، ليلى السلمان، تأليف طلال مارديني، وإخراج عمر إبراهيم.

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مسلسل حسبة عمرى art أبرز مسلسلات رمضان 2025

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