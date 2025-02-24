سفير جمهورية الكونغو يزور معرض «ديارنا للحرف اليدوية والتراثية»

تفقد السفير كاسونجو موسينجا، سفير جمهورية الكونغو الديمقراطية لدى جمهورية مصر العربية والوفد المرافق له معرض «ديارنا للحرف اليدوية والتراثية» الذي تنظمه وزارة التضامن الاجتماعي بكايرو فستيفال سيتي مول بالقاهرة الجديدة.

يقام المعرض تحت شعار «مصر بتتكلم حرفى» ويستمر حتى 28 فبراير الجاري برفقه عدد من قيادات العمل بوزارة التضامن الاجتماعي.

وتفقد السفير أروقة المعرض ومنتجات العارضين، مشيدًا بالمنتجات المعروضة وجودة الخامات المستخدمة في المنتجات، وأدار السفير حوارًا مع عدد من العارضين حول الخامات المستخدمة في كافة المنتجات اليدوية سواء أعمال المنسوجات أو الجلود أو الأعمال الخشبية والحلي وأعمال الصدف وغيرها من المنتجات المعروضة.

وعبر سفير جمهورية الكونغو الديمقراطية عن سعادته بجودة منتجات جناح سيناء ضيف شرف المعرض هذا العام، والذي يضم العديد من المنتجات السيناوية المتميزة خاصة الزي السيناوي وزيت الزيتون.

وأبدى سفير جمهورية الكونغو الديمقراطية عن إعجابه الشديد بمنتجات سيوة والنوبة خاصة منتجات التمور الفاخرة.

وقام سفير جمهورية الكونغو الديمقراطية بشراء عدد من منتجات العارضين التي نالت إعجابه داخل أروقة المعرض مشيرا لتطلعة زيارة المعرض مرة أخرى.

وتقام النسخة الجديدة للمعرض هذا العام بالشراكة مع كايرو فيستيفال سيتي مول تحت رعاية بنك الإسكندرية "مجموعة انتيسا سان باولو" ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية ومؤسسة دروسوس، ويستقبل المعرض الجمهور حتى 28 فبراير الجاري، ويفتح أبوابه من العاشرة صباحا وحتى الساعة 10 مساء يوميا.

ويستضيف المعرض أكثر من 400 عارض وعارضة يعرضون منتجاتهم اليدوية التي تتناول قصص التراث المصري، كما تحل سيناء "أرض الفيروز" ضيف شرف المعرض في نسخته الجديدة.

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