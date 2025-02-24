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خارج الحدود

أبو الغيط يستقبل رئيسة البرلمان القبرصي ويشيد بمواقف بلادها من القضية الفلسطينية

لقاء أبو الغيط مع
لقاء أبو الغيط مع رئيسة البرلمان القبرصي، فيتو

استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بمقر الأمانة العامة اليوم، انيتا ديميترو رئيسة البرلمان القبرصي والوفد المرافق لها وذلك في إطار زيارة تقوم بها إلى جمهورية مصر العربية.

التزام قبرص بالمبادئ والأسس العادلة التي يقرها القانون الدولي

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الامين العام بأن أبو الغيط أعرب في مستهل اللقاء عن تقديره للمواقف الداعمة التي تتخذها قبرص حيال كافة القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية مؤكدًا أن هذه المواقف الايجابية تعكس التزام قبرص بالمبادئ والأسس العادلة التي يقرها القانون الدولي والقانون الدولي الانساني.

الوشائج التاريخية 

وأشار أبو الغيط إلى العلاقة السياسية والاقتصادية والشعبية الممتدة  بين المنطقة العربية وقبرص، وذلك انطلاقًا من الوشائج التاريخية التي تربط الجانبين في العديد من المجالات، والعلاقات المتميزة القائمة بينهما على المستوى الرسمي والشعبي.

وللمساعي المبذولة لتحقيق الاستقرار في المنطقة، بدورها أكدت ديميتريو على دعم بلادها الكامل لحل الدولتين، وللمساعي المبذولة لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

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أبو الغيط القضية الفلسطينية قبرص القانون الدولي

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