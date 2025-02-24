مستشفى الشيخ زايد التخصصي ينجح في إجراء عمليتين دقيقتين

أعلن الدكتور صلاح عمر جودة مدير عام مستشفي الشيخ زايد التخصصي أمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة المصرية عن قيام فريق مناظير الجهاز الهضمي بمستشفى الشيخ زايد التخصصي أمانة المراكز الطبية المتخصصة بمناظرة وإجراء جراحات دقيقة بالمنظار لحالتين تعانيان من صعوبة في البلع نتيجة اختلال في حركية المريء.

رفع كفاءة الخدمة الطبية المقدمة المواطنين

جاء ذلك بناء علي تعليمات رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار برفع كفاءة الخدمة الطبية المقدمة المواطنين، وتحت إشراف الدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة.





ومن جانبه قال الدكتور محمد المحمدي - استشاري الجهاز الهضمي والكبد والمناظير الي أن الحالتين كانتا تعانيان من صعوبة شديدة في البلع بسبب ضيق في عضلة الفؤاد فيما مايعرف باسم " الأكاليزيا - Achalasia " حيث تمكن الفريق الطبي لمناظير الفراغ الثالث مناظير الجهاز الهضمي العلاجية المتقدمة من إجراء عملية POEM شق عضلة الفؤاد بإستخدام المنظار؛

وجدير بالذكر أنه قد تم إجراء العملية بإستخدام التقنيات الحديثة للمناظير ودون الحاجة للجراحة المفتوحة مما يسهم إيجابا في تقليل المضاعفات وتعزيز فرص الشفاء العاجل.

وفي ذات السياق نوه "جودة " الي أن تكلفة الحالة الواحدة تصل الي 50 ألف جنيها حيث تم إجراء الحالتين مجانا ودون تحمل أية أعباء مالية من قبل المريض.



وأضاف أنه تم تسجيل بث مباشر من العمليات وذلك في إطار الخطة المدرجة من إدارة التدريب بأمانة المراكز الطبية المتخصصة برئاسة الدكتور لمياء فودة -مدير إدارة التدريب لتفعيل آليات برنامج Tele- education ومن المقرر عقد ويبنار Webinar لمناقشة تلك التنقيات الجديدة في الجراحتين في القريب العاجل لأطباء

الجهاز الهضمي من مختلف مستشفيات أمانة المراكز الطبية عبر مشاهدة ذلك عمليا بقاعة المحاضرات بالمستشفي وذلك حرصا علي نقل وتبادل الخبرات المتميزة بين الفرق الطبية

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