السيسي: اتفقنا مع زامبيا على تشجيع الاستثمارات المتبادلة والزراعة والاستزراع السمكي والبنية التحتية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه تم الاتفاق مع الرئيس الزامبي "هاكيندي هيشيليما" على تعزيز الأطر التعاهدية بين البلدين، في مجالات التشاور السياسي، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، والزراعة، والاستزراع السمكي، والبنية التحتية.

كما أكد استعداد مصر لنقل خبراتها التنموية، وتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لزامبيا، للنهوض بكفاءات كوادرها فى المجالات ذات الأولوية.. فضلا عن تطوير أطر العمل، في مؤسسات الدولة الزامبية.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بقصر الاتحادية، الرئيس الزامبي "هاكيندي هيشيليما"، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد عقد مباحثات ثنائية تلتها مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين، كما شهد الرئيسان التوقيع على عدد من اتفاقات التعاون بين البلدين.



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