لقى شخصين مصرعهما، فيما أصيب 3 أشخاص بالاختناق خلال أعمال تنظيف غرفة صرف صحي في إحدى قرى مركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وفاة شخصين وإصابة 3 آخرين خلال تنظيف غرفة صرف صحي بالمنيا

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن وفاة شخصين وإصابة 3 آخرين في إحدى قرى مركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا، خلال أعمال تنظيف غرفة صرف صحي.

وفاة شخصين وإصابة 3 آخرين في المنيا

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين وفاة شخصين وإصابة 3 آخرين أثناء تنظيف غرفة صرف صحي في قرية بني موسي التابعة إداريا لمركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وإيداع المتوفيين الي مشرحة المستشفي، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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