الإثنين 24 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

إشادة بدور السيسي في ترسيخ الأمن وتحقيق التنمية أبرزها، رسائل رئيس زامبيا من القاهرة

السيسي ورئيس زامبيا
السيسي ورئيس زامبيا

أعرب "هاكيندي هيشيليما" رئيس زامبيا عن تطلعه لدعم علاقات التعاون الثنائي بين القاهرة ولوساكا معربا عن تقديره للدعم المصري والتعاون القائم بين البلدين.

وقال رئيس جمهورية زامبيا فى كلمته خلال المؤتمر الصحفى المشترك مع الرئيس السيسي بقصر الاتحادية: إن مصر وزامبيا تجمعهما علاقات تعاون وثيقة على مدار السنوات الماضية.

وأكد الرئيس هاكيندي هيشيليما أن مصر دولة قديمة معربا عن سعادته بتواجده فى القاهرة التى وصفها بالمدينة التاريخية التى يدرس فيها طلاب زامبيا.

وأضاف الرئيس الزامبى إننا من خلال علاقتنا الثنائية نعمل على تعزيز التعاون وترسيخ الاستقرار والأمن".

ووجه الرئيس الزامبى الشكر للرئيس السيسى قائلا: الرئيس الذى يعمل من أجل ترسيخ الاستقرار ليس فى العالم العربى فقط ولكن فى المنطقة.

كما وجه الرئيس الزامبى الشكر للرئيس السيسى على توفير الأدوية والمواد الطبية فى المستشفيات قائلا: دعم مصر سهل علينا توصيل الأدوية إلى بلداننا ونتطلع إلى مزيد من المشروعات المشتركة فى صناعة الدواء.

وقال الرئيس الزامبى إنه معجب بأسلوب الرئيس السيسى فى الإدارة وفى ملف التنمية قائلا: زرنا العاصمة الإدارية الجديدة ورأينا فيها رؤية واضحة كما رأينا مهارات الإدارة التى يتمتع بها القطاع الخاص.

وأكد أنه ناقش مع الرئبس السيسى تنفيذ كل مذكرات التفاهم التى تم توقيعها اليوم مؤكدا: سنعطى الزراعة الأولوية، وكذلك إدارة المياه.

وعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بمقر رئاسة الجمهورية قصر الاتحادية جلسة مباحثات مع "هاكيندي هيشيليما"، رئيس زامبيا لتعزيز العلاقات الثنائية والتشاور بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية.

وتم بحث تعزيز العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين الشقيقين، وتفعيل أطر التعاون المشترك في شتى المجالات، خاصةً ما يتعلق بزيادة التبادل التجاري، واستكشاف فرص الاستثمار المتبادلة، بما يحقق المصالح المشتركة، إلى جانب مواصلة تقديم مختلف أوجه الدعم وبناء القدرات للأشقاء في زامبيا، بالإضافة إلى التنسيق بشأن قضايا المنطقة والقارة الأفريقية.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي السيسي هاكيندي هيشيليما رئيس زامبيا
ads

الأكثر قراءة

أحد ضحايا منصة FBC: تحويشة عمري ضاعت، وأعرف ناس ماتت بالسكتة القلبية

العشاء الأخير، ضحايا منصة FBC يكشفون كواليس النصب عليهم داخل مصر

بعد صرف مرتبات فبراير، المالية تعلن تبكير صرف مرتبات شهر مارس 2025

أيمن الرمادي الضحية الـ 11 في مسلسل رحيل المدربين بالدوري المصري

إضافة مادة بقانون الإجراءات الجنائية تقضي بحق ولي الدم بالصلح في جرائم القتل

تعرف على أسعار المواشي بسوق مزغونة قبل شهر رمضان (فيديو وصور)

المحافظات والإدارات التعليمية المطلوب بها وظائف معلم مساعد مادة اللغة العربية

إسرائيل تكشف شرطها لإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين

منوعات

المزيد

اكتشاف مذهل، الفئران تحاول إنعاش رفاقها فاقدي الوعي

شركة صينية تهدد موظفيها بالفصل إذا لم يتزوجوا

تعرف على أسعار المواشي بسوق مزغونة قبل شهر رمضان (فيديو وصور)

محاكمة جراح فرنسي بتهمة اغتصاب 299 شخصًا معظمهم أطفال

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الإثنين

تعرف على أسعار النحاس اليوم الإثنين بالسوق المحلية

تعرف على سعر الألومنيوم بالأسواق اليوم الإثنين

سعر كيلو السكر اليوم الإثنين 24 - 2 - 2025

المزيد

انفوجراف

مواعيد عمل المحال التجارية والمطاعم خلال شهر رمضان 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل التخدير الطبي لإجراء العمليات في نهار رمضان يبطل الصوم؟ الإفتاء تسحم الجدل

ما مصير الأصنام في الآخرة؟ تعرف على رد الشعراوي (فيديو)

ما معنى «أنقض ظهرك»؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية