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أخبار مصر

"مكافحة الإدمان" يدرب دفعة جديدة من الفتيات المتعافيات على حرف مهنية

صندوق مكافحة الإدمان،فيتو
صندوق مكافحة الإدمان،فيتو
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حرص صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي على  تنظيم دورات تدريبية لمتعافي الخط الساخن " 16023 "، وتم تنظيم دورة جديدة،للتدريب المهني للفتيات المتعافيات من الإدمان على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل،ضمن  مشروع سكر البيوت وبرنامج سر الصنعة بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة " حيث يتضمن المشروع تدريبات على الخياطة وتصنيع الحلوى والمنتجات الغذائية المختلفة وتسويقها.
 

 
ويأتي ذلك في إطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج لمتعافي الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان  من خلال إطلاق العديد من المبادرات لإعادة الدمج المجتمعي للمتعافيات وللمتعافين وتمكينهم اقتصاديا،حيث سبق تم إطلاق مبادرة "حرفي" لتدريب المتعافين من الإدمان على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل مثل "صيانة التكييف والتبريد والمحمول والأجهزة الكهربائية والنجارة وغيرها من الحرف المهنية، وخلال العام الماضي استفاد 8000 متعافي  من ورش التدريب،كذلك إطلاق مبادرة " بداية جديدة " لإتاحة قروض من بنك ناصر الاجتماعى لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للمتعافين من مرضى الإدمان بهدف تحقيق الدمج المجتمعي لهم،حيث يعد ذلك أحد أهم المراحل اللاحقة للعلاج الطبي والنفسي والاجتماعي لمرضى الإدمان، إضافة الى مساعدتهم على تقليل فرص حدوث الانتكاسة.
 

من جانبه أوضح الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي،أن تدريب المتعافيات بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة يأتي في اطار حرص الصندوق على دعم برامج التمكين الاقتصادي، كما أن  تدريب المتعافين من الإدمان على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل يعد خطوة أولية لإعداد كوادر مهنية في مجال الحرف الصغيرة في إطار حرص الخط الساخن "16023 " لصندوق مكافحة الإدمان على تقديم خدمات ما بعد العلاج من الإدمان والمتمثلة في التأهيل النفسي وإعادة دمج المتعافين في المجتمع كقيمة مضافة وإعلاء قيمة العمل، تحت اشراف اخصائيين نفسيين بالصندوق وبنهاية التدريب يحصل المتدرب على شهادة معتمدة تؤهله لسوق العمل، لافتا الى أن مراكز العزيمة التابعة للصندوق لديها أيضا ورش لتدريب المتعافين على حرف يحتاجها سوق العمل ضمن برنامج العلاج بالعمل، كما تم إطلاق مبادرة بإيدينا"، والتي تتضمن ابتكار وتصميم المتعافين من تعاطى المخدرات بمراكز العزيمة التابعة للصندوق جميع أعمال الموبيليا وأثاث النجارة للمراكز الجديدة لعلاج مرضى الإدمان والمقرر افتتاحها قريبا

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الدكتور عمرو عثمان التمكين الاقتصادى المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تعاطي المخدرات صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي علاج الإدمان والتعاطي صندوق مكافحه وعلاج الادمان مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي مكافحة وعلاج الإدمان

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