توقيع 5 مذكرات تفاهم بين مصر وزامبيا.. الإحصاء: 96 مليون دولار حجم التبادل التجاري خلال عام 2024.. ومنتجات الصيدلة والمحضرات الغذائية والسكر على رأس السلع المصدرة

يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس "هاكيندي هيتشيليما" رئيس جمهورية زامبيا اليوم الاثنين، ويأتى ذلك في إطار بحث تعزيز العلاقات الثنائية والتشاور بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية وحرصًا من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء على متابعة الأنشطة والزيارات الرسمية للرئيس وإصدار بيان صحفى يتضمن العلاقات الاقتصادية بين مصر وزامبيا

حجم التبادل التجارى بين مصر وزامبيا

و كشفت بيانات الجهاز اليوم الأثنين عن وصول حجم التبادل التجارى بين مصر وزامبيا إلى 96 مليون دولار خلال عام 2024 مقابل 183 مليون دولار خلال عام 2023.

الصادرات المصرية إلى زامبيا

وقد سجل حجم الصادرات المصرية إلى زامبيا 32 مليون دولار خلال عام 2024 مقابل 18 مليون دولار خلال عام 2023

الواردات المصرية من زامبيا

بلغ حجم الواردات المصرية من زامبيا 64 مليون دولار خلال عام 2024 مقابل 165 مليون دولار خلال عام 2023 .



أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى زامبيا خلال عام 2024

1. منتجات الصيدلة بقيمة 14.7 مليون دولار.

2. محضرات غذائية متنوعة بقيمة 4.4 مليون دولار.

3. سكر ومصنوعات سكرية بقيمة 3.3 مليون دولار.

4. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 2.9 مليون دولار.

أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من زامبيا خلال عام 2024

1. نحاس ومصنوعاته بقيمة 62 مليون دولار.

تحويلات المصريين العاملين بزامبيا



وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بزامبيا 5 مليون دولار خلال العام المالي 2023 /2024 مقابل 3.9 مليون دولار خلال العام المالي 2022 / 2023، بينما بلغت قيمة تحويلات الزامبيين العاملين في مصر 1.2 مليون دولار خلال العام المالي 2023 /2024 مقابل 1.5 مليون دولار خلال العام المالي 2022 / 2023.



قيمة الاستثمارات الزامبية في مصر

سجلت قيمة الاستثمارات الزامبية في مصر 327 ألف دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 54 ألف دولار خلال العام المالى 2022/2023

قيمة الاستثمارات المصرية في زامبيا

بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في زامبيا 311 ألف دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 4.9 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023.





وسجل عدد سكان مصر 107.2 مليون نسمة خلال عام 2024، بينما سجل عدد سكان زامبيا 21.7 مليون نسمة خلال نفس الفترة .

وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بدولة زامبيا طبقــًا لتقديرات البعثة 420 مصري حتى نهاية عام 2023.

الرئيس السيسى ونظيره الزامبى يشهدان مراسم توقيع 5 مذكرات تفاهم

وشهد الرئيسان مراسم التوقيع على 5 مذكرات تفاهم فى مجالات متنوعة، حيث شهدا توقيع مذكرة تفاهم بشأن إنشاء آلية مشاورات سياسية بين وزارتى الخارجية فى البلدين.

كما شهدا توقيع مذكرة تفاهم فى المجال الزراعى بين وزارتى الزراعة فى البلدين، ومذكرة تفاهم فى مجال الحجر الزراعى والصحة النباتية بين وزارتى الزراعة فى البلدين، ومذكرة تفاهم فى مجال الاستزراع السمكى ومصائد الأسماك بين وزارة الزراعة المصرية ووزارة مصائد الأسماك فى زامبيا.

وشهد الرئيسان كذلك التوقيع على مذكرة تفاهم بين شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ووزارة البنية التحتية فى زامبيا.

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