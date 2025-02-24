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محافظات

جامعة جنوب الوادي تنظم ورشة عمل لاستعراض أفكار المشروعات الابتكارية

جامعة جنوب الوادي
جامعة جنوب الوادي

ترأس  الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي ومنسق إقليم جنوب الصعيد بالمبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" ورشة عمل موسعة لمناقشة أفكار المشروعات استعدادا للتقدم بها ضمن مبادرة السياسة الوطنية للابتكار المستدام، وذلك بعد قيام وزارة التعليم العالي إطلاق الدعوة التنافسية للمبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" والتي انطلقت يوم 17 فبراير 2025.  

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد وائل عبد العظيم نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد إسماعيل النائب الأكاديمي لرئيس الجامعة الأهلية، والدكتور خالد بن الوليد مدير المركز الإقليمي لتحالف وتنمية بالجامعة، والدكتور وائل بكري عميد كلية الآثار، والدكتور فرج خضاري عميد كلية الهندسة، والدكتور حسين عبد الباسط مدير مركز التخطيط الاستراتيجي بالجامعة، والدكتور طارق الكاشف مدير مركز ضمان الجودة، الدكتورة منى شحات نائب مدير مركز ضمان الجودة، والدكتور محمد يوسف الاستاذ بكلية العلوم، والدكتور محمد مهدي مدير إدارة المتابعة بمكتب رئيس الجامعة، وبدوي محمد البدوي مدير مكتب نائب رئيس الجامعة.

تكوين تحالفات بين مؤسسات التعليم العالي 

وأوضح عكاوي أن المبادرة تستهدف تكوين تحالفات بين مؤسسات التعليم العالي والقطاعين العام والخاص بهدف أن يصبح كل تحالف محرك للتنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل متنوعة وإنتاج عدد من الشركات الناشئة.

وتم خلال الورشة استعراض قطاعات العمل المحددة للإقليم والفرص المتاحة لتكوين شراكات ناجحة من الكيانات المتوفرة بالاقليم كما تم تحديد فرق العمل المختلفة لتجهيز وكتابة مقترحات المشروعات وتحديد نقاط التواصل مع شركاء من القطاع العام والخاص لتكوين التحالفات اللازمة للمشاركة في المبادرة التنافسية التي اطلقتها الوزارة منذ أيام.

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