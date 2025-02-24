تفاصيل مشاركة العربية للتصنيع في معرض سبورتس إكسبو 2025 (صور)

تشارك الهيئة العربية للتصنيع بجناح مُتميز للأجهزة والمستلزمات الرياضية في النسخة الثالثة من معرض ومؤتمر «سبورتس إكسبو 2025» بمركز مصر للمعارض الدولية، خلال الفترة من 24 إلى 26 فبراير 2025

وتقدم الهيئة تخفيضات هائلة وايضا نظم التقسيط المتعددة، وتوفير الضمان وخدمات الصيانة والإصلاح لما بعد البيع.



وتتضمن المشاركة أحدث التقنيات في صناعات أجهزة اللياقة البدنية بمختلف أنواعها وأشكالها وكشافات الملاعب وكشافات إنارة شوارع الأندية الرياضية والدراجات الهوائية والكهربائية وسيارات الإطفاء والإسعاف الكهربائية وعربات الجولف والسكوتر الكهربائي والمضخات الحرارية لحمامات السباحة ومختلف أجهزة اللياقة البدنية لمراكز الشباب وصالات الجيم وأجهزة العلاج الطبيعي، وأجهزة اللياقة متعددة الوظائف التدريبية لذوى الهمم، وكذلك منظومات إنارة المنشأت الرياضية بالطاقة الشمسية وأنظمة التأمين بكاميرات المراقبة من إنتاج الهيئة العربية للتصنيع.

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