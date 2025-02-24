انطلاق القمة المصرية الزامبية بقصر الاتحادية لتعزيز التعاون في مختلف المجالات

انطلقت قبل قليل جلسة المباحثات المصرية الزامبية بمقر رئاسة الجمهورية قصر الاتحادية العلاقات الثنائية والتشاور بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية ولتأكيد قوة ومتانة العلاقات التاريخية بين مصر وزامبيا والحرص المشترك على تدعيمها على مختلف الأصعدة.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، بمقر رئاسة الجمهورية قصر الاتحادية "هاكيندي هيشيليما"، رئيس جمهورية زامبيا لتعزيز العلاقات الثنائية والتشاور بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية.

وأعرب رئيس جمهورية زامبيا تطلعه لدعم علاقات التعاون الثنائي بين القاهرة ولوساكا من خلال الشركات المصرية العاملة في قطاع الكهرباء والطاقة في زامبيا.

كما أعرب هاكيندي هيشيليما عن تقديره للدعم المصري والتعاون القائم بين البلدين مشيرا إلى أن مصر وزامبيا تجمعهما علاقات تعاون وثيقة على مدار السنوات الماضية.



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