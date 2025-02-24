وزيرة التنمية المحلية تترأس لجنة إجراء المقابلات الشخصية لمسابقة الوظائف القيادية

ترأست الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم الإثنين اللجنة العليا للقيادات بوزارة التنمية المحلية لاجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لمسابقة الوزارة رقم (2) لسنة 2024 لشغل 136 وظيفة قيادية بالإدارة المحلية ( سكرتير عام - سكرتير عام مساعد - رئيس مركز ومدينة وحي ) على مستوى جميع المحافظات.

وتضم اللجنة العليا للقيادات كل من اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر الأسبق واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية السابق واللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية الأسبق واللواء علاء الهراس نائب محافظ الجيزة للأحياء الأسبق والدكتور عصام شعت مساعد الوزيرة لشئون الإدارة المحلية والمستشار لطفي منصور المستشار القانوني لوزارة التنمية المحلية.

وقالت وزيرة التنمية المحلية: إن اليوم الإثنين سيشهد إجراء المقابلات الشخصية لحوالي 80 متقدمًا، ليبلغ العدد الإجمالي الذي تم إجراء مقابلات لهم حتى اليوم 965 متقدمًا ممن توافرت فيهم الشروط للمسابقة من إجمالي 1206 متقدم.

وأوضحت الدكتورة منال عوض أن اللجنة العليا للقيادات تقوم خلال المقابلات الشخصية بمناقشة المتقدمين حول خبراتهم ومقترحاتهم لتطوير الوظائف التي تقدمها إليها، كما تقوم اللجنة بمناقشتهم فيما قدموه من أفكار خلال فترة التقديم للمسابقة لتطوير الأداء فى ملفات عمل الإدارة المحلية.

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