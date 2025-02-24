دورة عن صحافة الموبايل والذكاء الاصطناعي بنقابة الصحفيين فرع الإسكندرية

نظمت لجنه التدريب بنقابة الصحفيين برئاسة محمد سعد عبدالحفيظ وكيل النقابة، دورة تدريبية على مدار يومين بالنقابة الفرعية بالإسكندرية، بحضور كلٍ من: الكاتب الصحفي رزق الطرابيشي، نقيب الصحفيين في الإسكندرية، وأعضاء مجلس النقابة الفرعية: رامي ياسين، خالد الأمير وهدى الساعاتي، وبسمة الشريف، وحوالي 45 صحفي من الإسكندرية والمحافظات، حيث قدم اليوم الأول، المدرب عمر عبد الناصر حول "صحافة الموبايل"، فيما جاءت تدريبات اليوم الثاني حول "الذكاء الاصطناعي" للمحاضر حسام مصطفى.

نقيب الصحفيين بالإسكندرية

رحب رزق الطرابيشي، نقيب الصحفيين بالإسكندرية، بالزملاء أعضاء الجمعية العمومية والمحافظات بمقر النقابة الفرعية، مؤكدا أن المقر مفتوح للجميع ويقدم خدماته في محافظات الإسكندرية ومطروح، والعمل مع النقابة العامه لرفع مهنية الزملاء من خلال الدورات التدريبية في الذكاء الاصطناعي وغيرها، وكذلك قيام النقابة في الإسكندرية بتقديم عده دورات للزملاء علي نفس النمط.

وكيل نقابة الصحفيين

وافتتح الكاتب الصحفي محمد سعد عبد الحفيظ، وكيل نقابة الصحفيين لشئون التدريب وتطوير المهنة، ومدير تحرير جريدة الشروق، ثاني أيام الدورة التدريبية التي استهدفت 45 صحفي بمحافظات وسط وغرب الدلتا، حول "صحافة الموبايل بواسطة الذكاء الاصطناعي"، وذلك داخل مقر النقابة الفرعية للصحفيين في الإسكندرية.

ولفت "عبد الحفيظ" إلى أن اللجنة نجحت في تأسيس مركز تدريب حديث في محافظة الإسكندرية، يضم أجهزة كمبيوتر وكاميرات وشاشة عرض، تمكن الزملاء من الحصول على نفس الدورات التدريبية التي تتم بمقر النقابة العامة في القاهرة، متمنيًا أن يعمل مجلس الإسكندرية على تفعيلة بشكل يعود بالنفع المهني على الزملاء والنقابة ككل.

وأشار "عبد الحفيظ" إلى وجود خطة تدريبية طويلة الأجل لتحويل مركز تدريب نقابة الصحفيين لـ"براند إقليمي" لا يستهدف الصحفيين المصريين فقط، وإنما طلاب أقسام الصحافة بالجامعات، والراغبين في صناعة المحتوى الصحفي أيضًا، واستثمار الدخل الذي يعود من ذلك في توفير منح مجانية، ودورات مدعومة لأعضاء الجمعية العمومية، كما فعلنا خلال الشهرين الماضيين، حيث قدمنا 4 منح استفاد منها 250 صحفي.

وقال خالد الأمير، وكيل نقابة الصحفيين في الإسكندرية ومسئول مركز التدريب: إنه بالتعاون مع لجنه التدريب بالنقابة العامة جرى تجهيز مركز التدريب ووضع نواة استديو في الإسكندرية، ليكون نقطة انطلاق لتدريب الصحفيين في الإسكندرية والمحافظات المجاورة، بالإضافة إلى تدريب طلاب أقسام وكليات الإعلام، لافتا إلى أن هناك دورة سيجرى عقدها عقب شهر رمضان المبارك حول "المونتاج" لتكون أولى الدورات التدريبية للمركز.

وأضاف رامي ياسين، سكرتير عام النقابة بالإسكندرية، إننا نسعي لتقديم نموذج تدريبي ومحتوي محترف من خلال مركز التدريب، ونعمل مع جميع الزملاء للارتقاء بالمستوى المهني في الإسكندرية والمحافظات وبالتعاون مع النقابة العامه ولجنه التدريب.

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