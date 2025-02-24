توزيع 35 ألف طن أسمدة على المزارعين بالمنوفية

أكد المهندس ناصر أبو طالب وكيل وزارة الزراعة بمحافظة المنوفية، أنه تم خلال الفترة من 1/7/2024 وحتى 15/2/2025 الإنتهاء من تطهير مسافة طولية من المساقى الخصوصية بنواحى المحافظة تقدر بـ 330ك و650 م، شملت تطهير تعاونى وذاتى وتحسين والتي تخدم مساحة 26 ألف و569 فدان، مؤكدًا على استمرار التنسيق مع الوحدات المحلية ومختلف الجهات المعنية في المتابعة الدورية لخطة التطهير ورفع كافة المخلفات ونواتج التطهير أولًا بأول حفاظًا على الرقعة الزراعية والمظهر الحضاري والجمالي.



توزيع مستلزمات الإنتاج الزراعي

وفيما يخص توزيع مستلزمات الإنتاج الزراعي من الأسمدة خلال الموسم الشتوي أشار وكيل وزارة الزراعة أنه تم الإنتهاء من توزيع ما يقرب من 35 ألف طن نترات ويوريا (إئتمان) بنطاق المحافظة، من بداية الصرف للموسم الشتوى من أول أكتوبر الماضي وحتى 18 فبراير 2025.

مؤكدًا علي توافر الأرصدة بالجمعيات الزراعية والتي تبلغ ما يزيد عن 10 ألاف طن يوريا ونترات وجاري توزيع الأسمدة علي المزارعين وفق ضوابط وقواعد صرف الأسمدة لضمان وصولها للمزارعين المستحقين.



تكليفات محافظ المنوفية

هذا، وانطلاقًا من تكليفات محافظ المنوفية بتقديم أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة لتنمية وتطوير القطاع الزراعي والثروة الحيوانية ودعم صغار المزارعين والمربين من خلال توفير التمويل اللازم لإقامة المشروعات الزراعية والإنتاجية المتنوعة، أوضح وكيل وزارة الزراعة أنه خلال الفترة من أول يناير وحتى 22 فبراير الجاري تمت الموافقة على استخراج 148 ترخيص تشغيل لمصانع ومحلات أعلاف ومزارع دواجن وماشية ومناحل ، فيما تم إجراء 20 معاينة لمزارع دواجن وماشية ومنحل تمهيدا للسير في إجراءات الترخيص، بالإضافة إلى المرور الميداني على 1403 فدان حدائق فاكهة وخضروات ومحاصيل متنوعة خلال أسبوع لتقديم الدعم اللازم للمزارعين وإعطائهم التوصيات الفنية اللازمة لتحقيق أعلى معدلات للإنتاج وتحسين مستوى الدخل المزارعين.

وذلك في ضوء توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بوضع خطة متكاملة لتطهير الترع والمجاري المائية والمساقى الخصوصية بكافة أرجاء مراكز ومدن وقرى المحافظة لتقليل الفاقد من المياه والحفاظ على البيئة والحد من انتشار الأمراض والفيروسات حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.



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