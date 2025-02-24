بسبب الإهمال، محافظ المنيا يُحيل إدارة مدرسة أبو حليقة الإعدادية للتحقيق (صور)

أجرى اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، جولة تفقدية مفاجئة على عدد من مدارس المحافظة، وذلك حرصًا على انتظام سير العملية التعليمية، وضمن سلسلة الزيارات الميدانية للمحافظ للوقوف على أوضاع المدارس بمختلف المراحل التعليمية وتوفير بيئة دراسية مناسبة للطلاب.

بسبب الإهمال، محافظ المنيا يُحيل إدارة مدرسة أبو حليقة الإعدادية للتحقيق

استهل محافظ المنيا جولته بزيارة مدرسة الشهيد محمد جمال أبو حليقه الإعدادية، حيث تجول داخل الفصول الدراسية والمكاتب والمرافق الصحية بالمدرسة، للتأكد من توافر كافة المستلزمات اللازمة للعملية التعليمية، وخلال تفقد المحافظ للمدرسة لاحظ عدم الاهتمام بالنظافة ووجود كسر بزجاج بعض الفصول، موجهًا بتحويل إدارة المدرسة للتحقيق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم نظرًا لعدم نظافة المكان.

شدد محافظ المنيا على أهمية الالتزام بالنظافة العامة ومعايير السلامة والأمان والانضباط الإداري وتطبيق معايير الجودة في العملية التعليمية داخل المدارس مشيرًا إلى أن تحقيق بيئة تعليمية نظيفة ومنظمة تسهم في تحسين الأداء التعليمي ويخلق مناخًا مناسبًا على التحصيل الدراسي.

مدرسة الشهيد محمد وحيد حبشي الثانوية بنات في المنيا

واستكمل المحافظ جولته بزيارة مدرسة الشهيد محمد وحيد حبشي الثانوية بنات، حيث تفقد الفصول والمكتبة وقاعات العلوم والأنشطة لمتابعة انتظام العملية التعليمية في مختلف أقسام المدرسة، والاطمئنان على نسبة حضور الطلاب والمعلمين، والتأكد من توفير مناخ تعليمي صحي وآمن ليساعد الطلاب على الاستيعاب والتحصيل الجيد، وأجرى المحافظ حوارًا مع الطلاب حول مدى استيعابهم الدراسي، وحرص على تهنئة الطلاب بقرب حلول شهر رمضان المبارك، كما استمع الى آراء المعلمين والطلاب حول سير العملية التعليمية، مؤكدًا على ضرورة التواصل المستمر بين الإدارات المدرسية وأولياء الأمور لتقوية أواصر التعاون وتحقيق أفضل مستوى تعليمي.

وكيل وزارة التربية والتعليم في المنيا

رافق المحافظ خلال الزيارة صابر عبد الحميد مدير مديرية التربية والتعليم، والدكتور سعيد محمد رئيس مدينة المنيا والدكتور بهاء حسن، مدير إدارة المنيا التعليمية.

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