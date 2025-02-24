الإثنين 24 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

بسبب الإهمال، محافظ المنيا يُحيل إدارة مدرسة أبو حليقة الإعدادية للتحقيق (صور)

محافظ المنيا يُحيل
محافظ المنيا يُحيل إدارة مدرسة أبو حليقة

 أجرى اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، جولة تفقدية مفاجئة على عدد من مدارس المحافظة، وذلك حرصًا على انتظام سير العملية التعليمية، وضمن سلسلة الزيارات الميدانية للمحافظ للوقوف على أوضاع المدارس بمختلف المراحل التعليمية وتوفير بيئة دراسية مناسبة للطلاب.

بسبب الإهمال، محافظ المنيا يُحيل إدارة مدرسة أبو حليقة الإعدادية للتحقيق

 استهل محافظ المنيا جولته بزيارة مدرسة الشهيد محمد جمال أبو حليقه الإعدادية، حيث تجول داخل الفصول الدراسية والمكاتب والمرافق الصحية بالمدرسة، للتأكد من توافر كافة المستلزمات اللازمة للعملية التعليمية، وخلال تفقد المحافظ للمدرسة لاحظ عدم الاهتمام بالنظافة ووجود  كسر بزجاج بعض الفصول، موجهًا بتحويل إدارة المدرسة للتحقيق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم نظرًا لعدم نظافة المكان.

 

شدد محافظ المنيا على أهمية الالتزام بالنظافة العامة ومعايير السلامة والأمان والانضباط الإداري وتطبيق معايير الجودة في العملية التعليمية داخل المدارس مشيرًا إلى أن تحقيق بيئة تعليمية نظيفة ومنظمة تسهم في تحسين الأداء التعليمي ويخلق مناخًا مناسبًا على التحصيل الدراسي.

 

مدرسة الشهيد محمد وحيد حبشي الثانوية بنات في المنيا 

واستكمل المحافظ جولته بزيارة مدرسة الشهيد محمد وحيد حبشي الثانوية بنات، حيث تفقد الفصول والمكتبة وقاعات العلوم والأنشطة لمتابعة انتظام العملية التعليمية في مختلف أقسام المدرسة، والاطمئنان على نسبة حضور الطلاب والمعلمين، والتأكد من توفير مناخ تعليمي صحي وآمن ليساعد الطلاب على الاستيعاب والتحصيل الجيد، وأجرى المحافظ حوارًا مع الطلاب حول مدى استيعابهم الدراسي، وحرص على تهنئة الطلاب بقرب حلول شهر رمضان المبارك، كما استمع الى آراء المعلمين والطلاب حول سير العملية التعليمية، مؤكدًا على ضرورة التواصل المستمر بين الإدارات المدرسية وأولياء الأمور لتقوية أواصر التعاون وتحقيق أفضل مستوى تعليمي.

وكيل وزارة التربية والتعليم في المنيا 

رافق المحافظ خلال الزيارة صابر عبد الحميد مدير مديرية التربية والتعليم، والدكتور سعيد محمد رئيس مدينة المنيا والدكتور بهاء حسن، مدير إدارة المنيا التعليمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المنيا نتظام سير العملية التعليمية إدارة مدرسة أبو حليقة الإعدادية مدرسة الشهيد محمد وحيد حبشي الثانوية بنات في المنيا مدرسة الشهيد محمد وحيد حبشي الشهيد محمد وحيد حبشي

مواد متعلقة

إصابة 26 شخصا في حادثين منفصلين بالمنيا

محافظ المنيا: تكثيف الحملات الرقابية استعدادًا لشهر رمضان

عقب حادث ملوي، محافظ المنيا يوجه بسرعة إنهاء استبدال الـ "ربع النقل"

إصابة 17 عاملا إثر انقلاب سيارة ربع نقل في المنيا

ضبط 117 مخالفة خلال حملات تفتيشية تموينية مكبرة في المنيا

حملات مكثفة للنظافة وصيانة دورية لأعمدة الإنارة بمراكز المنيا (صور)

إصابة 5 طلاب في حادث تصادم بالمنيا

وفاة طفل غرقا في ترعة جانبية بالمنيا

الأكثر قراءة

بعد صرف مرتبات فبراير، المالية تعلن تبكير صرف مرتبات شهر مارس 2025

ارتفاع سعر الفراخ البيضاء اليوم الإثنين 24 فبراير 2025 (آخر تحديث)

أبرزها الزمالك وزد، مواعيد مباريات الجولة الـ 16 لبطولة الدوري المصري

بعد تدهور حالتها الصحية، تفاصيل مرض بطلة رفع الأثقال نهلة رمضان

خلال 8 أيام، النواب يحسم ضوابط تحرير نص الحكم على المتهم

أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الإثنين 24 فبراير 2025

أعداء الإصلاح داخل الحكومة

أيمن الرمادي الضحية الـ 11 في مسلسل رحيل المدربين بالدوري المصري

منوعات

المزيد

محاكمة جراح فرنسي بتهمة اغتصاب 299 شخصًا معظمهم أطفال

الثلوج تغمر الصحراء وتعطل المدارس في العراق

رجل يهاجم وحيد القرن في حديقة حيوان سويسرية

العثور على جثث 3 فتيات مغربيات في منتجع سياحي قرب المكسيك (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

آخر تطورات أسعار الشوفان في الأسواق

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم الأحد في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مواعيد عمل المحال التجارية والمطاعم خلال شهر رمضان 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما مصير الأصنام في الآخرة؟ تعرف على رد الشعراوي (فيديو)

ما معنى «أنقض ظهرك»؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 24 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية