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سياسة

النواب يحدد إجراءات حالات فقد أوراق القضية بقانون الإجراءات الجنائية

مجلس النواب، فيتو
مجلس النواب، فيتو

 وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، على المواد الأخيرة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتى تتعلق بالإجراءات المقررة فى حالات فقد أوراق القضية.

وجاءت نصوص المواد كالآتى:

المادة ٥٣٦

تتبع الإجراءات المقررة في هذا الباب، إذا فقدت النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه أو فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه.

 

الصورة الرسمية من الحكم

المادة (٥٣٧)

إذا وجدت صورة رسمية من الحكم، فإنها تقوم مقام النسخة الأصلية.

وإذا كانت الصورة الرسمية من الحكم تحت يد شخص أو جهة ما، تستصدر النيابة العامة أمرًا من رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها. ولمن أخذت منه أن يطلب تسليمه صورة مطابقة بغير مصاريف.

 

المادة (٥٣٨)

لا يترتب على فقد نسخة الحكم الأصلية إعادة المحاكمة، متى كانت طرق الطعن في الحكم قد استنفدت.

 

الإجراءات المقررة للطعن

المادة (٥٣٩)

 إذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض ولم يتيسر الحصول على صورة رسمية من الحكم، تقضي المحكمة بإعادة المحاكمة متى كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن قد استوفيت.

 

المادة (٥٤٠):

إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه.

وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة، تتولى هي إجراء ما تراه من التحقيق.

نظر القضية أمام محمكة النقض

المادة (٥٤١):

إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها، وكان الحكم موجودًا والقضية منظورة أمام محكمة النقض، فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلًا لذلك.

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