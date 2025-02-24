وزارة الخارجية والهجرة تنعي السفير إبراهيم سلطان نائب مدير إدارة الشئون العامة

ببالغ الحزن والأسى، نعت وزارة الخارجية والهجرة السفير إبراهيم عادل سلطان نائب مدير إدارة الشئون العامة، الذي وافته المنية اليوم بعد مسيرة طويلة مليئة بالعطاء في وزارة الخارجية وخدمة الوطن.

وتقدم الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج وجميع أعضاء الوزارة بخالص التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيد وأحبّائه، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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