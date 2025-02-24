تخريج الدورة 5 فنيين سكة حديد بعد تأهيلهم في الكلية العسكرية التكنولوجية

نظمت الكلية العسكرية التكنولوجية مراسم تخريج الدورة رقم (5) فنيين المرشحين للعمل بالهيئة القومية لسكك حديد مصر التابعة لوزارة النقل بعد إتمام تأهيلهم بما يتناسب مع مجال عملهم، بحضور عدد من قادة القوات المسلحة ومسئولى وزارة النقل.

وجاء ذلك استمرارا للتعاون المثمر بين القوات المسلحة ومختلف الوزارات والهيئات بالدولة لإعداد وتأهيل الكوادر البشرية فى التخصصات المختلفة.

مراحل إعداد وتنفيذ الدورة التدريبية

وبدأت المراسم بعرض فيلم تسجيلى تناول مراحل إعداد وتنفيذ الدورة التدريبية بدءًا من استقبال الدارسين مرورًا بالتأهيل التخصصى علميًا وإنضباطيًا ورياضيًا وفقًا لأحدث النظم العلمية المتبعة بالمنشآت التعليمية للقوات المسلحة، وقدم الخريجون عرضًا تضمن حلقة نقاشية بعنوان (90) يوما فى حياة طالب سكة حديد تناولت مراحل إعداد وتأهيل الطلبة داخل الكلية، أعقبها إعلان نتيجة الدورة وتكريم عدد من المتميزين.

وألقى اللواء الحسين مصطفى شرف مدير الكلية العسكرية التكنولوجية كلمة قدم خلالها التهنئة للخريجين متمنيًا لهم التوفيق فى حياتهم المهنية , مؤكدًا على التزام القوات المسلحة بدورها المحورى فى تأهيل وإعداد الكوادر البشرية لخدمة المجتمع من خلال منظومة متكاملة تشمل التدريب والتعليم والتأهيل الفنى والتكنولوجى مما يسهم فى دعم التنمية المستدامة وتعزيز قدرات الدولة فى مختلف القطاعات.

الكلية العسكرية التكنولوجية

وقدم المهندس وجدى شحات عبد الحكيم نائب وزير النقل خلال كلمته الشكر للكلية العسكرية التكنولوجية لتدريب وتأهيل الخريجين وفقًا لأحدث النظم التدريبية الحديثة، مشيرًا إلى أهمية الدورة التى تأتى استمرارًا لتنفيذ الخطة الشاملة لتطوير سكك حديد مصر والتى ترتكز على العديد من المحاور أهمها الإهتمام بالعنصر البشرى.

واختتمت المراسم بتفقد عدد من مشاريع التخرج التى عكست المستوى المتميز الذى وصل إليه الخريجون خلال فترة تدريبهم.

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