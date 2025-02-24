قمة مرتقبة بين برشلونة وأتلتيكو مدريد غدا في كأس ملك إسبانيا

كأس ملك إسبانيا، يستضيف ملعب لويس كومبانيس غدا الثلاثاء، مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد في ذهاب الدور قبل النهائي بكأس ملك إسبانيا.

يعد برشلونة الفريق الأكثر تتويجا في تاريخ كأس ملك إسبانيا، حيث فاز باللقب 31 مرة، فيما يتواجد أتلتيكو مدريد في المركز الرابع في القائمة التاريخية خلف برشلونة وأتلتيك بلباو (24 لقبا)، وريال مدريد (20 لقبا).

ويمكن القول أن كأس ملك إسبانيا هو ثالث اهتمامات برشلونة في الأشهر الأخيرة من الموسم الحالي، حيث يتصدر برشلونة جدول ترتيب أندية الدوري الإسباني ويتواجد في دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.



ولكن تعد هذه هي البطولة المفضلة لبرشلونة، بعدما توج باللقب 31 مرة، يهدف الفريق للتتويج باللقب للمرة الأولى منذ موسم 2020 / 2021، لذلك فإن هناك الكثير على المحك للفريق الذي يدربه الألماني هانز فليك.

وتغلب برشلونة على بارباسترو، وريال بيتيس وفالنسيا في طريقه للدور قبل النهائي، وسجل خلال تلك المباريات 14 هدفا، ويدخل برشلونة اللقاء بعدما تفادى الخسارة في 13 مباراة بكافة المسابقات.

وفاز برشلونة بآخر خمس مباريات، بما في ذلك الفوز بهدفين نظيفين على لاس بالماس يوم السبت الماضي، وبفضل هذا الفوز حافظ برشلونة على صدارة الدوري الإسباني بفارق المواجهات المباشرة أمام الريال.

ويلتقي برشلونة مع ريال سوسيداد في الدوري الإسباني الأسبوع المقبل، قبل أن يتوجه إلى البرتغال لخوض مباراة الذهاب بدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا أمام بنفيكا، وبفضل الأداء الجيد للفريق في البطولة الأوروبية يعد برشلونة أحد المرشحين لنيل اللقب.

في المقابل، يقدم أيضا أتلتيكو مدريد موسما رائعا، حيث تمكن دييجو سيميوني، المدير الفني، من قيادة الفريق لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، وينتظره ريال مدريد.

ومازال أتلتيكو متواجدا في صراع المنافسة على لقب الدوري الإسباني، حيث يتواجد في المركز الثالث بفارق نقطة خلف برشلونة والريال، كما أنه فاز على فالنسيا بثلاثية نظيفة يوم السبت الماضي في الدوري الإسباني.

ولم يخسر أتلتيكو في آخر 8 مباريات بكافة المسابقات، وتنتظره مباريات قوية في الأسابيع القليلة المقبلة، حيث سيواجه أتلتيك بلباو في الجولة المقبلة من الدوري، قبل أن يواجه ريال مدريد في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

ولم يتمكن أتلتيكو مدريد من التتويج بلقب الكأس منذ عام 2013، ومثل برشلونة، يضع الفريق الكأس في المركز الثالث في قائمة أولوياته، ولكن قد تكون هذه البطولة هي أكثر بطولة يمكن للفريق الفوز بها مع اقتراب الموسم من نهايته.

كان أتلتيكو تغلب على برشلونة 2 / 1 في وقت سابق من هذا الموسم، ولكن هذا الفوز جاء بعد 5 هزائم متتالية أمام برشلونة.

أول مباراة بين برشلونة وأتلتيكو مدريد بالكأس

مباراة الغد ستكون هي أول مباراة بين الفريقين في كأس ملك إسبانيا منذ أن التقيا في الدور قبل النهائي في موسم 2016 / 2017، حيث فاز وقتها برشلونة 3 / 2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، ولم يتمكن أتلتيكو من التغلب على برشلونة في هذه المسابقة منذ أبريل 2000.

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