ضبط المتهم بسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بالظاهر

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عاطل تخصص في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب المغافلة في منطقة الظاهر.



تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة الظاهر يفيد بضبط (عاطل ) تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "المغافلة"، وبحوزته ( 5 هاتف محمول – كمية من مخدر الهيروين).



وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى وأن الهواتف المحمولة المضبوطة بحوزته من متحصلات وقائع سرقة بذات الأسلوب، والمواد المخدرة بقصد الإتجار.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.