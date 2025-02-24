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سياسة

الصحفيين تبدأ استقبال مقترحات الجمعية العمومية لاجتماعها العادي

نقابة الصحفيين، فيتو
نقابة الصحفيين، فيتو

دعا مجلس نقابة الصحفيين، الزملاء الراغبين في تقديم اقتراحاتهم لمناقشتها في اجتماع الجمعية العمومية العادية، المقرر عقدها يوم الجمعة الموافق 7 مارس 2025م، في موعد أقصاه أسبوع قبل الانعقاد طبقًا للمادة (34) من قانون النقابة رقم (76) لسنة 1976م.

مقترحات عمومية الصحفيين قبل الانتخابات 

وتقدم الاقتراحات مكتوبة بمركز الخدمات بالطابق الأول، وآخر موعد يوم الخميس (27 /2 /2025م).

دعوة الصحفيين للاجتماع العادي 

ودعا مجلس نقابة الصحفيين الزملاء المقيدين في جدول المشتغلين للاجتماع العادي للجمعية العموميــة للنقابة، الساعة العاشرة من صباح الجمعة 7 مارس 2025م إعمـالًا لنص الــمادة (33) من قانــون النقابة (76 لسنة 1970م).

دعوة الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين 

ويتضمن جدول الأعمال ما يلي: 
1- التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة في (مارس  2023م).
2- النظر في تقرير مجلس النقابة عن أعمال السنة المنتهية في فبراير 2025م واعتماده.
3- اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31 /12 /2024م، وإقرار مشروع الموازنة التقديرية لسنة 2025م.
4- مناقشة المسائل المعروضة من مجلس النقابة والاقتراحات المقدمة من الأعضاء.
5- انتخاب النقيب وستة من أعضاء المجلس، وفي حالة الإعادة على مقعد النقيب تجرى الانتخابات في اليوم التالي من الساعة الثالثة إلى الساعة السابعة مساءً.
6- ما يرى مجلس النقابة عرضه على الجمعية العمومية من الأمور العاجلة، التي تطرأ بعد توجيه الدعوة.
وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية في المرة الأولى ( 50% + 1 ) تتم دعوة الجمعية العمومية يوم الجمعة 21 /3/ 2025م ( 25 % ). 
 

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