الإثنين 24 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط ربة منزل بتهمة سرقة متعلقات المواطنين بالمطرية

ضبط ربة منزل
ضبط ربة منزل

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط ربة منزل تخصصت في سرقة متعلقات المواطن بمنطقة المطرية.


تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة المطرية يفيد بضبط (ربة منزل"لها معلومات جنائية) تخصص نشاطها الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات متعلقات المواطنين بأسلوب "المغافلة"، وبحوزتها ( 7 هاتف محمول - مبلغ مالى – 12 حافظة نقود).


وبمواجهتها اعترفت بنشاطها الإجرامي وأن المضبوطات بحوزتها من متحصلات وقائع سرقة بذات الأسلوب.

كما اعترفت بتصرفها في بعض المسروقات المستولى عليها لدى عميل سيئ النية (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة المرج) تم ضبطه وبحوزته ( 6 هواتف محمولة مجهولين المصدر).


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المطرية مديرية أمن القاهرة أمن القاهرة قسم شرطة المطرية

مواد متعلقة

تجديد حبس عصابة سرقة عدادات المياه بمدينة نصر

عقب تداول فيديو، القبض على عاطل سرق محتويات سيارات بالإسكندرية

الأكثر قراءة

بعد صرف مرتبات فبراير، المالية تعلن تبكير صرف مرتبات شهر مارس 2025

أبرزها الزمالك وزد، مواعيد مباريات الجولة الـ 16 لبطولة الدوري المصري

أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الإثنين 24 فبراير 2025

محاكمة جراح فرنسي بتهمة اغتصاب 299 شخصًا معظمهم أطفال

بعد تدهور حالتها الصحية، تفاصيل مرض بطلة رفع الأثقال نهلة رمضان

وزير الصحة: توفير مخزون استراتيجي من الأدوية الحيوية بقيمة 1.2 مليار جنيها

مواعيد مباريات الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي

التفاصيل الكاملة لمقتل فتاة 15 مايو.. الأب وشقيقين وراء الجريمة.. اختطفوا شابًّا وأنهوا حياته.. والمحكمة تحيل أوراقهم للمفتي

منوعات

المزيد

محاكمة جراح فرنسي بتهمة اغتصاب 299 شخصًا معظمهم أطفال

الثلوج تغمر الصحراء وتعطل المدارس في العراق

رجل يهاجم وحيد القرن في حديقة حيوان سويسرية

العثور على جثث 3 فتيات مغربيات في منتجع سياحي قرب المكسيك (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان في الأسواق

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم الأحد في الأسواق

تعرف على أسعار الزيت مساء اليوم الأحد 23- 02- 2025 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

قائمة 12 جامعة أهلية جديدة تضم 98 كلية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما معنى «أنقض ظهرك»؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 24 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 24 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية