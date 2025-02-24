الإثنين 24 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الرعاية الصحية: توأمة بين مجمع الإسماعيلية الطبي واليابان لنقل الخبرات وتدريب الكوادر

د.احمد السبكي، فيتو
د.احمد السبكي، فيتو
ads

شهد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، الاحتفالية الكبرى التي نظمتها الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) بالتعاون مع سفارة اليابان بالقاهرة، وذلك بمناسبة مرور 70 عامًا على التعاون التنموي بين مصر واليابان، والتي أُقيمت بدار الأوبرا المصرية.

انطلقت الاحتفالية بحضور السفير إواي فوميو، سفير اليابان لدى مصر، ويو ابيساو، الممثل الرئيسي لمكتب JICA في مصر، والدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي عبر الفيديوكونفرانس، وعدد من ممثلي الوزارات والهيئات.

قطاع الرعاية الصحية في مصر شهد دعمًا كبيرًا من الشراكة مع JICA

 

 


وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن العلاقات المصرية اليابانية تمثل نموذجًا يُحتذى به في التعاون الدولي، مشيرًا إلى أن قطاع الرعاية الصحية في مصر شهد دعمًا كبيرًا من الشراكة مع JICA، لا سيما في تعزيز جودة الخدمات الطبية وتطوير منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يسهم في تحقيق التغطية الصحية الشاملة للمواطنين وفقًا لأحدث المعايير العالمية.

وأضاف أن التعاون بين الهيئة العامة للرعاية الصحية ووكالة JICA أثمر عن العديد من المشروعات الرائدة، أبرزها توقيع وثيقة إطلاق مشروع "الرعاية المتمركزة حول المرضى"، الذي يستمر حتى عام 2027، والذي يُعد امتدادًا لمشروع تعزيز الجودة في المستشفيات المصرية بدعم من JICA، لافتًا إلى أن هذا التعاون يعكس التزام مصر بتبني أفضل الممارسات العالمية في إدارة الرعاية الصحية وتحسين تجربة المرضى.

تنفيذ برنامج توأمة بين مجمع الإسماعيلية الطبي وأحد المستشفيات اليابانية الكبرى

 

وأوضح رئيس هيئة الرعاية الصحية أن المشروع يتضمن تنفيذ برنامج توأمة بين مجمع الإسماعيلية الطبي وأحد المستشفيات اليابانية الكبرى، بهدف نقل الخبرات اليابانية في إدارة وجودة الخدمات الصحية، بالإضافة إلى تنفيذ برامج تدريبية للكوادر الطبية والإدارية، وإيفاد بعثات للتدريب العملي في اليابان، مما يسهم في بناء قدرات الفرق الطبية والإدارية وتعزيز كفاءة الخدمات الصحية المقدمة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.

وتابع السبكي: رحلتنا مع جايكا مستمرة لتحقيق المزيد من النجاحات وتعزيز بناء نظام رعاية صحية قوي ومستدام، ولعل أهم ما أثمرته الشراكة "تعميم النهج الياباني لتحسين الجودة وسلامة المرضى على جميع المستشفيات في الجمهورية، وإرسال بعثات من الميسرين الوطنيين إلى اليابان للتدريب على أحدث نظم الجودة وإعداد المدربين لنشر ثقافة الجودة في المستشفيات المصرية".

وأثنى رئيس هيئة الرعاية الصحية على دعم الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) المستمر لقطاع الرعاية الصحية في مصر، مشيدًا بدورها كشريك نجاح في تحديث النظم الصحية، ونقل أحدث الخبرات والتقنيات الطبية العالمية، مؤكدًا على أهمية استمرار هذا التعاون لتوطين أفضل الممارسات الصحية اليابانية في مصر.

ودعا رئيس هيئة الرعاية الصحية  إواي فوميو، سفير اليابان لدى مصر،  و يو ابيساو، الممثل الرئيسي لمكتب JICA في مصر، إلى إجراء زيارة ميدانية لمنشآت هيئة الرعاية الصحية، للتعرف على التجربة المصرية الرائدة في التغطية الصحية الشاملة على أرض الواقع.

وزير الصحة يثمن جهود دولة الكويت في تقديم الإغاثات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين

الصحة توجه نصائح لمرضى السكر قبل صيام شهر رمضان

ووجه السبكي جزيل الشكر لـ كين كاتو، ممثل الجايكا السابق بمصر، لدوره الفاعل في دعم التعاون الصحي بين مصر واليابان، خلال فترة عمله بالوكالة مثمنًا الجهود الناجحة لجايكا ودعمها لهيئة الرعاية عبر تطبيق الممارسات اليابانية المتقدمة في إدارة الجودة، مثل نظامي "5S" و"Kaizen"، وهو ما أسهم في تطوير نظام صحي مستدام ومتميز في مصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأوبرا المصرية التأمين الصحي الشامل التربية والتعليم والتعليم الفني أحمد السبكى JICA الهيئة العامة للرعاية الصحية التغطية الصحية الشاملة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الوكالة اليابانية للتعاون الدولي بدار الاوبرا المصرية هيئة العامة للرعاية الصحية وزيرة التعاون الدولي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

مواد متعلقة

وزير الصحة يثمن جهود دولة الكويت في تقديم الإغاثات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين

توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

توقعات الأبراج اليوم الاثنين 23-12-2024، اعرف حظك عاطفيًّا ومهنيًّا وصحيًّا

توقعات الأبراج اليوم الأحد 22-12-2024، اعرف حظك على الصعيد العاطفي والمهني والصحي

فيلم “الهنا اللي أنا فيه” يحقق ارتفاعًا جديدًا في الإيرادات

بالأسعار والأماكن، تفاصيل حجز شقق جنة بالمدن الجديدة

ملتقى شرم الشيخ السادس للتأمين يستعرض رؤية مستقبلية لتطوير صناعة التأمين

خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس الوزراء.. كامل الوزير يستعرض خطة التنمية الصناعية.. 7 محاور لتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.. وإقرار تيسيرات وحوافز للنهوض بالقطاع

الأكثر قراءة

بعد صرف مرتبات فبراير، المالية تعلن تبكير صرف مرتبات شهر مارس 2025

أبرزها الزمالك وزد، مواعيد مباريات الجولة الـ 16 لبطولة الدوري المصري

أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الإثنين 24 فبراير 2025

وزير الصحة: توفير مخزون استراتيجي من الأدوية الحيوية بقيمة 1.2 مليار جنيها

مواعيد مباريات الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي

محاكمة جراح فرنسي بتهمة اغتصاب 299 شخصًا معظمهم أطفال

التفاصيل الكاملة لمقتل فتاة 15 مايو.. الأب وشقيقين وراء الجريمة.. اختطفوا شابًّا وأنهوا حياته.. والمحكمة تحيل أوراقهم للمفتي

7 أرقام قياسية جديدة للملك المصري محمد صلاح في الدوري الإنجليزي

منوعات

المزيد

محاكمة جراح فرنسي بتهمة اغتصاب 299 شخصًا معظمهم أطفال

الثلوج تغمر الصحراء وتعطل المدارس في العراق

رجل يهاجم وحيد القرن في حديقة حيوان سويسرية

العثور على جثث 3 فتيات مغربيات في منتجع سياحي قرب المكسيك (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان في الأسواق

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم الأحد في الأسواق

تعرف على أسعار الزيت مساء اليوم الأحد 23- 02- 2025 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

قائمة 12 جامعة أهلية جديدة تضم 98 كلية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما معنى «أنقض ظهرك»؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 24 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 24 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية