انفجار داخل القنصلية الروسية في مارسيليا

سمع دوي انفجار بالقرب من القنصلية الروسية في مارسيليا جنوبي فرنسا، اليوم الإثنين، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن وكالة "رويترز" في نبأ عاجل، منذ قليل.

ونقلت وكالة «رويترز» عن القنصل الروسي العام في مرسيليا قوله: إن الانفجار وقع داخل القنصلية.

انفجار في القنصلية الروسية بمارسيليا

ووفقًا لوسائل إعلام فرنسية، فقد وصل رجال الإطفاء إلى موقع الانفجار على الفور، دون أي تقارير عن إصابات أو ضحايا أو حجم الانفجار وأسبابه حتى الآن.

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