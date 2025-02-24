مسلسلات رمضان 2025، كل ما تريد معرفته عن نسمات أيلول

يستعد عشاق الدراما السورية لمتابعة مسلسل جديد يحمل عنوان نسمات أيلول، وسوف يعرض خلال شهر رمضان المقبل 2025.

ويجمع العمل بين الطابعين الدرامي والكوميدي، ويتناول قضايا المجتمع الريفي السوري من خلال شخصيات مختلفة تعكس تفاعل الأجيال وتحديات الحياة اليومية.

تفاصيل مسلسل نسمات أيلول

مسلسل نسمات أيلول من تأليف علي الصالح، وإخراج رشا شربتجي بالتعاون مع يزن شربتجي، فيما يشارك في بطولته نخبة من نجوم الدراما السورية، بينهم صباح الجزائري، نادين تحسين بيك، محمد حداقي، رواد عليو، وغيرهم.

وتدور أحداث مسلسل نسمات أيلول في قرية ريفية سورية، وتتناول الأحداث العلاقات الإنسانية وهموم سكان الريف، والقضايا والمشكلات اليومية التي يواجهها الشباب وكبار السن وذلك في إطار كوميدي خفيف.

وأطلقت منصة شاهد البرومو الترويجي للمسلسل، استعدادًا لعرضه في الموسم الرمضاني المقبل، وسط توقعات بأن يحقق نجاحًا كبيرًا نظرًا لموضوعه المميز وأسماء النجوم المشاركين فيه.

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