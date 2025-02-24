الإثنين 24 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

«من الماء إلى عنان السماء»، أحدث إصدارات هيئة الكتاب

كتاب من الماء إلى
كتاب من الماء إلى عنان السماء، فيتو

أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، كتاب «من الماء إلى عنان السماء»، مذكرات السباحة العالمية نجوى غراب، تحرير ريهام يعقوب.

كتاب من الماء إلى عنان السماء 

الكتاب ليس عن السباحة في حمامات السباحة فقط، بل هو سباحة في بحر الحياة والعلم، وينقل العزيمة من الكاتبة إلى القارئ، إنه ليس سيرة ذاتية بل رافد من روافد الذكرى الوطنية، لتوثيق أحداث سياسية وتغيرات اجتماعية واقتصادية لهذا الوطن.
وفي تقديمه للكتاب قال السفير عمرو الجويلي: «يبحث الدبلوماسي باستمرار عن قصة نجاح وطنية يقدمها لدول الاعتماد، ويبحث الفرد بإصرار عن نموذج أسري يقتدى به، وهذا الكتاب أصاب العصفورين بحجر واحد، فهو عن السباحة المتسابقة التي ترفع علم الوطن والخالة التي تحمل لقب العائلة.

 

شخصيتنا في هذا الكتاب تتحدى بإرادتها، طواعية لا إلزاما، الزمنين، زمن العمر الذي قد يفترض معه السكون بدلًا من السباحة وزمن أداء السباق الذي تفرق فيه الثانية قبل الساعة، وما أحوجنا إلى التعرف على هذه الإرادة، فما نيل المطالب بالتمني، ولعل القراءة تصيب العدوى، فننتقل العزيمة من الكاتبة إلى القارئ، فما الكتاب إلى الحبل السري الذي يربط الاثنين، ونجاحه هو ألا يكون هناك فطام، بل علاقة بينهما تدوم طالما ظل على الورق حبر وفي العين بصر وفي القلب نبض».
وأضاف: «كتابنا به تدوين للأحداث السياسية والتغيرات الاجتماعية والترقيات الاقتصادية ظاهرة واضحة في بعض الأحيان، ومستترة مختبئة في العديد من الحالات، وهذا أمر لا بد أن نتعمق فيه ونتدبر شئونه، ففي معظم الحالات نعتقد أننا نفس الأشخاص بمرور دقات الساعة، وأن الظواهر محافظة على الجوهر داخليا حتى إن اختلف شكلها خارجيا، لكن الحقيقة، إذا غصنا في أعماق النفوس وإذا نقبنا في معادن الأمور، أنه لا توجد ثوابت صامدة حتى في الشخصيات ولا توجد تفسيرات جامدة في التشخيص، بل إننا جميعا في حركة دائمة كحركة الكون السائرة، وذلك ما نستنتجه بقراءة الكتاب وإعادة معايشة اللحظات وإعادة فحص الحالات وتجديد النظر إلى الأشخاص، وينطبق ذلك أكثر إذا ما كنا قد شاركنا في بعضها وعرفنا بعضهم، كما هو الحال بالنسبة لي، وبالنسبة لهذا الكتاب، وهنا دعوة المرونة وقبول التغير، والتواضع في قبول الآخر».
وتابع: «الكتاب يقدم لنا أيضًا تجربة التنوع، فيمكن لنا أن نتميز في أكثر من مجال، وأن ذلك ليس من المحال، فمع التفوق الذي أبدته كاتبتنا في السباحة بعد التقاعد، فإنها أيضًا قد تميزت بالرسم الذي يدعونا للتأمل فيحفزنا أن ننهض بعد طول الجلوس على المقاعد.
وقد اختارت أن تخصص معظم رسوماتها الزيتية للخيول العربية التي هي رمز لحضارتنا العربية المروية لا يكتمل جماله إلا بالمتعة البصرية، لهذا الحيوان الشامخ المتسامح، ولعل صفاته النبيلة تنتشر أكثر فأكثر في مجتمعاته الأصيلة».

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهيئة المصرية العامة للكتاب كتاب من الماء إلى عنان السماء نجوى غراب الدكتور أحمد بهي الدين

الأكثر قراءة

بعد صرف مرتبات فبراير، المالية تعلن تبكير صرف مرتبات شهر مارس 2025

أبرزها الزمالك وزد، مواعيد مباريات الجولة الـ 16 لبطولة الدوري المصري

أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الإثنين 24 فبراير 2025

وزير الصحة: توفير مخزون استراتيجي من الأدوية الحيوية بقيمة 1.2 مليار جنيها

مواعيد مباريات الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي

محاكمة جراح فرنسي بتهمة اغتصاب 299 شخصًا معظمهم أطفال

التفاصيل الكاملة لمقتل فتاة 15 مايو.. الأب وشقيقين وراء الجريمة.. اختطفوا شابًّا وأنهوا حياته.. والمحكمة تحيل أوراقهم للمفتي

محمد هاني يعود لتشكيل الأهلي أمام حرس الحدود

منوعات

المزيد

محاكمة جراح فرنسي بتهمة اغتصاب 299 شخصًا معظمهم أطفال

الثلوج تغمر الصحراء وتعطل المدارس في العراق

رجل يهاجم وحيد القرن في حديقة حيوان سويسرية

العثور على جثث 3 فتيات مغربيات في منتجع سياحي قرب المكسيك (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان في الأسواق

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم الأحد في الأسواق

تعرف على أسعار الزيت مساء اليوم الأحد 23- 02- 2025 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

قائمة 12 جامعة أهلية جديدة تضم 98 كلية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما معنى «أنقض ظهرك»؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 24 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 24 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية