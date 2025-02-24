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ثقافة وفنون

منهم رفعت والخمسة الكبار، خريطة التلاوات اليوم الإثنين بإذاعة القرآن الكريم

قراء إذاعة القرآن
قراء إذاعة القرآن الكريم، فيتو

تشهد خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، اليوم الإثنين، الموافق 25 شعبان 1446 هجرية، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم مجموعة قوية من عمالقة التلاوة.

وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:
شعائر صلاة الفجر تلاوة للشيخ فاروق أحمد ضيف وابتهالات للشيخ جمال السيد الصعيدي، تقديم الإعلامي بهاء عبادة.
 

40: 6 (ص) تلاوة للشيخ أبوالعينين شعيشع وما تيسر من سورة النحل  5ق
 

00: 7 (ص) تلاوة للشيخ  محمد رفعت وما تيسر من سورة المائدة   30ق
 

00: 8 (ص)تلاوة للشيخ عبدالباسط عبدالصمد  وما تيسر من سورة التوبة 28 ق
 

38: 8 (ص)تلاوة للشيخ عبدالفتاح الشعشاعى  وما تيسر من سورة الإسراء  15 ق


27: 9 (ص)تلاوة للشيخ محمود على البنا  وما تيسر من سورة سبأ 15 ق
 

44: 9 الختمة المجودة(ص)تلاوة للشيخ محمود خليل الحصرى  وما تيسر من سورتى النمل والقصص  15 ق
 

17: 11 (ص) تلاوة للشيخ  على محمود فرج وما تيسر من سورة إبراهيم ( بمناسبة ذكراه )  15 ق
 

13: 12(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ  محمد عبد العزيز حصان  وما تيسر من سورتى الشورى والزخرف   30ق
 

28: 13(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ  على محمود  وما تيسر من سورة يوسف 30ق
 

14:08 (قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ  محمد صديق المنشاوى  وما تيسر من سورة النساء  15ق
 

14:57 (قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ  محمد محمود الطبلاوى  وما تيسر من سورة الأنعام 15ق


أما الختمة المجودة 


تقدمة التلاوة الشيخ عبدالوهاب خلاف 5ق الساعة 15:27


مصحف مجود للشيخ عبدالفتاح الشعشاعى   من سورة البقرة   
 

17:15( قرآن قبل المغرب) تلاوة للشيخ كامل يوسف البهتيمى وما تيسر من سورة الأنفال 26ق
 

17:55( قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ عبدالباسط عبدالصمد وما تيسر من سورة المؤمنون  24ق
 

19:13( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ  أبوالعينين شعيشع وما تيسر من سورة آل عمران 30ق
 

20:40( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ  محمد رفعت وما تيسر من سورة الرعد 15ق
 

21:30( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ  محمود على البنا وما تيسر من سورة البقرة      30ق
 

17: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ  محمد صديق المنشاوى وما تيسر من سورتى الواقعة/ الحديد  45ق
 

024:15(بعد منتصف الليل) للشيخ  راغب مصطفى غلوش  وما تيسر من سورتى مريم والنصر 44ق
 

01:33(بعد منتصف الليل) للشيخ على محمود فرج  ما تيسر من سورتى الحج والمؤمنون ( بمناسبة ذكراه )  15ق
 

02:22(بعد منتصف الليل) للشيخ أحمد محمد عامر وما تيسر من سورة يونس 10ق
 

02:35(بعد منتصف الليل) للشيخ محمد ساعى نصر الجرزاوى وما تيسر من سورة الزمر 30ق
 

03:39(بعد منتصف الليل) للشيخ  عبدالعظيم زاهر وما تيسر من سورة الأعراف   30ق 
 

05:28(بعد الفجر) للشيخ  محمد أحمد شبيب وما تيسر من سورة العنكبوت   15ق 

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