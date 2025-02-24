مواعيد مباريات اليوم الإثنين في الدوري السعودي ودوريات أوروبا

تقام اليوم الإثنين العديد من المباريات في دوريات أوروبا المختلفة والدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

دوري روشن السعودي



- الأخدود ضد الفتح: 16:15

- ضمك ضد العروبة: 17:50

الدوري الإسباني الدرجة الأولى



- إشبيلية ضد ريال مايوركا: 22:00

الدوري الإيطالي الدرجة A



- روما ضد مونزا: 21:45

الدوري التركي الممتاز



- جالطة سراي ضد فنربخشة: 19:00

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