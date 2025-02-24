الإثنين 24 فبراير 2025
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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الإثنين في الدوري السعودي ودوريات أوروبا

مباريات اليوم، فيتو
مباريات اليوم، فيتو

تقام اليوم الإثنين العديد من المباريات  في دوريات أوروبا المختلفة والدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

 

دوري روشن السعودي


- الأخدود ضد الفتح: 16:15
- ضمك ضد العروبة: 17:50

الدوري الإسباني الدرجة الأولى


- إشبيلية ضد ريال مايوركا: 22:00

الدوري الإيطالي الدرجة A


- روما ضد مونزا: 21:45

الدوري التركي الممتاز


- جالطة سراي ضد فنربخشة: 19:00

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