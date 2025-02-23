منة فضالي: عمر سعد فنان جدع وابن بلد

عبرت الفنانة منة فضالي عن سعادتها الكبيرة لتعاونها مع الفنان عمرو سعد من خلال مسلسل “سيد الناس”، حيث نشر صورة تجمعها بعمرو، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وعلقت عليها بمنشور طويل.

وقالت منة: “عمرو سعد أول مرة اشتغلت معاه كان من خلال مسلسل إذاعي، ودي أول مرة أشتغل معاه في الدراما التليفزيونية، وبجد إنسان جدع وابن بلد وخدوم جدا وفوق كل ده صاحب بجد”.

وأضافت: “عمرو سعد بجد مبسوطة إني بشتغل معاك بجد، وأنا بحبك على المستوى الشخصي والفني”.

مسلسل سيد الناس

يذكر أن مسلسل سيد الناس من بطولة عمرو سعد وريم مصطفى ونشوى مصطفى وأحمد زاهر وأحمد رزق وسلوى عثمان ومن تأليف وإخراج محمد سامي

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