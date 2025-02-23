الإثنين 24 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

منة فضالي: عمر سعد فنان جدع وابن بلد

منة فضالي
منة فضالي

عبرت الفنانة منة فضالي عن سعادتها الكبيرة لتعاونها مع الفنان عمرو سعد من خلال مسلسل “سيد الناس”، حيث نشر صورة تجمعها بعمرو، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وعلقت عليها بمنشور طويل.

وقالت منة: “عمرو سعد أول مرة اشتغلت معاه كان من خلال مسلسل إذاعي، ودي أول مرة أشتغل معاه في الدراما التليفزيونية، وبجد إنسان جدع وابن بلد وخدوم جدا وفوق كل ده صاحب بجد”.

وأضافت: “عمرو سعد بجد مبسوطة إني بشتغل معاك بجد، وأنا بحبك على المستوى الشخصي والفني”.

مسلسل سيد الناس

يذكر أن مسلسل سيد الناس من بطولة عمرو سعد وريم مصطفى ونشوى مصطفى وأحمد زاهر وأحمد رزق وسلوى عثمان ومن تأليف وإخراج محمد سامي 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أفلام عمرو سعد الفنان عمرو سعد منة فضالي

مواد متعلقة

مسلسلات رمضان 2025، طرح أغنية تتر مسلسل سيد الناس بطولة عمرو سعد (فيديو)

حرب خفية بين عمرو سعد ومحمد رمضان، اتهامات بالتقليد تشعل مواقع التواصل

الأكثر قراءة

نجيب ساويرس يكشف مصير الدولار الفترة المقبلة في حال عدم تخفيض سعر الفائدة

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف محمد صلاح أمام مانشستر سيتي

حقيقة رحيل كولر عن تدريب الأهلي بعد التعادل مع الزمالك في القمة

بيان ناري من عبد الواحد السيد ردا على تصريحات أمير عزمي مجاهد وأنباء إقالته

بيراميدز يتصدر ترتيب الدوري المصري بعد الجولة الـ15

محمد رمضان يعاقب لاعبي الأهلي بسبب مباراة القمة

نجيب ساويرس: ينبغي خصخصة النادي الأهلي وهذه رسالتي للخطيب

السور وقع على المعزين، إصابة 8 أشخاص أثناء تأدية واجب عزاء بالشرقية

منوعات

المزيد

حريق ضخم يلتهم 100 محل في سوق بطنجة المغربية (فيديو)

الشرطة الإسبانية تعلن النجاح في تفكيك شبكة للاتجار بالبشر

قبعة تنقذ رجلا من هجوم ثعبان مفاجئ (فيديو)

اختفاء فتاة يهز بريطانيا ويحير الاستخبارات، ما القصة؟

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم الأحد في الأسواق

تعرف على أسعار الزيت مساء اليوم الأحد 23- 02- 2025 بالأسواق

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم الأحد في السوق

المزيد

انفوجراف

روشتة الاستعداد المثالي لشهر رمضان المبارك (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 24 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 24 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

شوقي علام يوضح مكروهات الصيام وأحكامها (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية